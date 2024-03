Polémica por acuerdos con disidencias Farc: sin dejar armas, se sentarán con ministerios

La Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc anunció nuevos acuerdos territoriales que incluyen reuniones de integrantes de las delegaciones con funcionarios del Gobierno Nacional, que para algunos sectores no deberían producirse en esta etapa.

“La Mesa de Diálogos gestionará con las carteras ministeriales reuniones ejecutivas para las temáticas de: educación, salud, agricultura y vías. En ese sentido, se deberán fijar fechas para reunión con DNP, con alcaldes y la Gobernación de Norte de Santander, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y Banco Agrario”, señala el documento firmado por los negociadores.

En diálogo con La W, de Julio Sánchez Cristo, los representantes Alirio Uribe y Andrés Forero debatieron sobre los alcances de las medidas pactadas, teniendo en cuenta que los integrantes del Estado Mayor Central no han dejado las armas y siguen cometiendo hechos violentos en varias regiones del país.

El representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, defendió lo pactado señalando que la intención es que las comunidades sean escuchadas por los funcionarios de ministerios y otras entidades para que se resuelvan los problemas de los territorios.

“Lo que se está pretendiendo no es que se sienten personas armadas con ministerios. Hay unas organizaciones sociales que viven en esos territorios, que vienen en esas regiones. Nosotros lo que hemos sostenido es que el Gobierno no solamente debe hablar con los actores armados, sino con las personas que padecen de conflicto, que viven en estas zonas, que no son actores armados y que tiene problemáticas por resolver. Por eso es que se ha previsto ese tipo de diálogos para ir mirando salidas y soluciones”, explicó.

Entre tanto, para el representante Forero, del Centro Democrático, hay “improvisación” detrás de los anuncios, debido a que considera que no existe compromiso real de las disidencias, pues continúan delinquiendo y atacando a la población civil.

“No tienen una voluntad real de paz y el Gobierno, en lugar de exigirles un cumplimiento real de ese cese al fuego, le está dando cada vez más y más espacio y más legitimidad a este tipo de grupos armados sin que veamos resultados ciertos. Yo no creo mucho en la voluntad de paz de esos grupos armados porque hay un cese bilateral que ellos han incumplido de manera sistemática, atacando incluso rutas escolares”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: