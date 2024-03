Pirámide ganadera: expiden orden de captura contra Felipe Rocha

W Radio conoció en primicia la orden de captura que expidió la juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá contra Felipe Miguel Rocha Medina, quien sería el cerebro de la pirámide ganadera que afectó a la élite colombiana.

La juez emitió el documento luego que hubiese enviado a la cárcel al procesado por los delitos de estafa agravada en modalidad masa y falsedad en documento privado.

La juez aseguró durante la audiencia en la que impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Rocha Medina que podría ser recluido en la cárcel La Modelo u otra que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Se espera que en las próximas horas se oficialice la captura de Rocha Medina.

El regaño de la juez al cerebro de la pirámide ganadera

La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá regañó a Felipe Rocha Medina, el hombre que, según la investigación de la Fiscalía y las denuncias de las víctimas, habría creado la pirámide ganadera con la que, al parecer, estafó a la élite colombiana.

Más de ocho horas duró la audiencia en la que la juez finalmente decidió enviar a la cárcel a Rocha, sin embargo, durante su intervención, afirmó que era evidente que ese modelo de supuesta estafa iba a estallar.

“Evidentemente, iba a haber un momento en que esa estructura no iba a aguantar, llámese pirámide, o como se quiera llamar ese modelo, pero no iba a aguantar”, afirmó la juez.

Además, explicó cómo funcionaba este negocio, “si la situación era tomar dinero de los últimos inversionistas para responderle a los primeros, evidentemente en algún momento el modelo iba a estallar y obvio los últimos que van a ser los más perjudicados”.

Aseguró que considerar que habría ganancias de un negocio que no existió, no era prudente.

“Puede que suene un poco cruel, pero hablar de ganancias es algo ilusorio, porque al parecer es un negocio que nunca se llevó a cabo; estamos hablando que es una estafa, pues estamos partiendo de un negocio que nunca fue”.

La juez dijo que algunas víctimas sintieron que su vida se había acabado por esta estafa.

“Con total infortunio para estas personas porque es una situación como lo decía, por demás, Sara: ‘-es que es algo que me dañó la vida, me dañó la vida y he estado con psicólogo-’ y no es para menos”, dijo la funcionaria judicial.

A Rocha Medina, quien estaba en la audiencia, le dijo “las personas trabajan con la ilusión de ahorrar, invertir, multiplicar sus ganancias, eso es algo natural en los seres humanos”.

También añadió “aquí infortunadamente si estamos partiendo de la base, que es una estafa, no podría decirse: ‘es que yo espero mis réditos de 100 millones’, porque evidentemente negocio no había, vacas no habían (…)”.

La funcionaria judicial afirmó además que es sorprendente la habilidad del procesado, esto sustentado en los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía.

“Empresarios, personalidades de distintas áreas y pues es que de verdad es escalofriante la suma, estamos hablando de miles de millones”, concluyó.