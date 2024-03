El partido Mira no tiene cuotas burocráticas en este Gobierno: Ana Paola Agudelo

La senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la reforma a la salud del Gobierno Petro y la posición de su partido en este proyecto.

En primer lugar, la senadora se refirió a las críticas que ha recibido el partido por su posición sobre la reforma a la salud. Según la congresista, “hay sectores a favor y en contra de la reforma que quieren impresionar de diferentes maneras y eso es natural, pero la independencia nos permite tomar decisiones. Nosotros tomamos la decisión de no acompañar la reforma a través de un estudio que hemos hecho por más de un año”.

Añadiendo que “lamentablemente algunos sectores de la política tradicional acostumbran a condicionar su voto por cuotas burocráticas y por ende piensan que los demás son así, pero nosotros desde Mira les hemos mostrado al país que votamos bajo convicción, estudio y análisis”.

Asimismo, Agudelo comentó que el que no siga adelante esta reforma no significa que esté solucionado el problema del sistema de salud.

“Yo no firmo porque yo no soy ponente del proyecto, no puedo firmar un texto que no he construido y que no conozco porque sería irresponsable”, indicó.

Por último, la congresista resaltó que “nosotros no tenemos cuotas burocráticas en este Gobierno, no tenemos una representación allí de Mira. Esto no es la forma de actuar de Mira ni es la manera de cómo tomamos la decisión frente a los votos. Nosotros hacemos un estudio muy juicioso”.

Escuche la entrevista completa a continuación: