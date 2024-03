¿Qué camino le queda al Gobierno si se hunde la reforma a la salud? Debaten congresistas

¿Se hunde o no la reforma a la salud? Debaten congresistas

El senador del Pacto Histórico Wilson Arias y la senadora del Partido de La U Norma Hurtado pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre el futuro de la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En primer lugar, Arias señaló que “la esencia del Congreso de la República es el debate, el intercambio racional y plural que enriquece la disposición a compartir y a debatir puntos de vista, a laborar consensos, a construir sobre lo construido.”

Añadiendo que espera que se pueda discutir punto a punto de la reforma a la salud.

Asimismo, Arias resaltó que el Gobierno Nacional no va a retirar la reforma, “si no pasamos a la fase de redacción del proyecto de reforma no le estamos cumpliendo al país. Estoy con toda la disposición, incluso a ser derrotado.”

Por su parte, la senadora Hurtado comentó que “las dinámicas del Congreso generan algunas posturas como las que se dieron ayer, nosotros hemos ido aportándole desde el Partido de La U diferentes formas de ver la reforma con el propósito de corregir situaciones de forma. El documento inicial radicado tenía serias debilidades que no garantizan la efectiva prestación del servicio de salud a los colombianos”.

De igual manera, dejó claro que no cambiará su decisión. “Hemos venido reiterando la solicitud del concepto positivo del marco fiscal, funciones que están sobrepuestas unas con otras, nos preocupan varios artículos, nos preocupa la transición. No solamente nos preocupa la reforma sino los problemas estructurales que hay hoy”.

Por último, Hurtado enfatizó que si no hay el concepto positivo que no afecte el marco fiscal no votará la reforma a la salud.

