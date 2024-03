Reforma a la salud se votará después de Semana Santa: presidenta de la Comisión Séptima

El tercer debate de la reforma a la salud finalmente se llevará a cabo en abril, después de Semana Santa, esto pese a la solicitud que hicieron los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo del proyecto presentado por el Gobierno, el cual agoniza en la Comisión Séptima de esa corporación.

Martha Peralta Epieyú, presidenta de dicha comisión, le confirmó a La W que mantiene su decisión de no agendar la discusión para la próxima semana, pues considera que hay tiempo para programar la sesión en la que se definiría el hundimiento de la iniciativa.

“Yo pienso que, si hoy tiene los ocho votos y van a estar firmes como lo han manifestado en esa carta, ¿cuál es el desespero? ¿Qué diferencia hay que se discuta la próxima semana o se discuta luego de Semana Santa como habíamos programado?”, dijo Peralta.

Anteriormente, la congresista del Pacto Histórico habría indicado por sus redes sociales que la reforma a la salud no está hundida, por lo que continúa su trámite en el Congreso de la República, pese a que hoy no tiene mayorías para que pueda salir adelante, pues al menos 9 de los 14 integrantes de esa Comisión no apoyan la ponencia del Gobierno y tampoco la posibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar un texto alternativo.

Sobre esto, la senadora agregó que los términos de ley para presentar las ponencias se vencen el próximo sábado 16 de marzo y que, de hecho, Fabián Díaz, de Alianza Verde, le pidió tiempo para presentar su propia propuesta, que representa la última carta que se jugaría el Gobierno para intentar salvar la accidentada reforma.

“No porque hoy sientan que tengan la mayoría, debemos atropellar los acuerdos que ya se han hecho”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: