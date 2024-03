A mí Olmedo López no me miraba ni para escupirme: secretaria general de la UNGRD

A mi Olmedo López no me miraba ni para escupirme: secretaria general UNGRD

En La W, Ana María Castaño, secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se pronunció sobre su relación con el exdirector de la entidad, Olmedo López, quien es señalado por hechos de corrupción por el escándalo de los 40 carrotanques que compró la UNGRD para llevar agua a La Guajira por cerca de 46.000 millones de pesos.

Castaño, que llegó en el mismo año que López a la entidad, aseguró que no es la “mano derecha” del exdirector, así como lo manifestó el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo en sus redes sociales.

“A Olmedo López lo conozco en 2016 porque en su momento estaba de ministra Clara López y estaban buscando director territorial para la sede de Antioquia, llaman a quien es mi pareja actual y a él no le interesaba el cargo, puso a disposición mi hoja de vida y yo cumplía los requisitos. Salgo en el 2017 de la dirección territorial de Antioquia y desde ahí perdí contacto con él, no volvimos a hablar hasta que a partir del año pasado volvimos a tener contacto; cuando él se posesiona en el cargo me llama y me invita a hacer parte de su equipo de empalme y me ofreció el cargo de secretaria general”, explicó.

De este modo, también aseguró que López “no utilizó realmente el apoyo que puede brindarle la Secretaría General a la entidad”.

Mencionó que su vinculación laboral no tiene que ver con temas misionales, “yo nunca tuve conocimiento del contrato, “me di cuenta de que habían comprado unos carrotanques porque vi el video de La Guajira, pero yo no sé nada del contrato”.

Si bien la Secretaría General es la que se encarga de instruir a la fiduprevisora para que elabore los contratos de prestación de servicio de la entidad, aseguró que nunca manejó la base de datos.

“En el tiempo que estuvo Olmedo nunca me la entregó, la manejaban desde dirección, yo simplemente firmaba las instrucciones que venían desde cada área para que la fiduprevisora realizara los contratos de prestación de servicios”, dijo.

Añadió que “había una cercanía entre Olmedo López, nunca entendió la estructura de la entidad. En estas entidades se mueven tantos intereses que a mí me lograron bloquear, pero casi que, durante todo el tiempo, él a mí ni me miraba ni para escupirme, para él eso era un título de adorno, porque él nunca se apoyó en la Secretaría General”.