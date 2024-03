Ana María Domínguez, colombiana que llegará al Grupo Gerencial de Lindt en Norte América

La ingeniera industrial colombiana de la Universidad de Los Andes y MBA de la Schiller International University en París, Ana María Domínguez, es la actual presidenta y directora ejecutiva en Estados Unidos de la marca de chocolates Lindt.

Asimismo, fue nombrada miembro del Grupo Gerencial de Lindt, responsable por Norte América. A propósito de su nombramiento, la colombiana pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su recorrido empresarial y los objetivos que busca con esta empresa.

De acuerdo con Domínguez, lleva más de 30 años de carrera, “empecé en Colombia y he estado en varias empresas excelentes que me han llevado a diferentes posiciones y varios países. Hace casi 5 años me uní a Lindt como presidente de Lindt Canadá, hice ese rol por 3 años y hace dos años me invitaron a tomar la posición de presidente para Lindt en EE.UU. Ahora en unos tres meses voy a manejar todo Norte América”.

En cuanto a los retos que ha enfrentado, la colombiana indicó que “lo que me ha ayudado a mí son tres cosas: siempre creer en mí misma, aspirar a entregar mi trabajo con excelencia y buscar gente que crea en mí y que esté dispuesta a darme oportunidades más grandes”.

Por otra parte, se refirió a la posición que tiene Colombia en cuanto al mercado del cacao. Allí señaló que “el mundo necesita más cacao porque son muchos factores que están impactando la productividad en los países que tradicionalmente producen cacao, así que esto es una oportunidad increíble para Colombia, pero necesita invertir para aumentar los volúmenes”.

