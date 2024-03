No sabemos quién financió construcción de colegio ‘Gentil Duarte’: gobernador de Caquetá

Luego de la polémica por cuenta de una invitación a los habitantes de San Vicente del Caguán para que asistir el próximo 12 y 13 de abril a actividades de inauguración del Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’, institución que lleva el nombre del excabecilla de las Farc, el gobernador de Caquetá, Luis Ruiz, se refirió en La W a la construcción que quedará ubicada en la vereda El Triunfo, sector el diamante. El mandatario rechazó la promoción del evento que contará con bandas musicales.

“Lo que tenemos claro es que esa edificación no fue construida con recursos públicos y que evidentemente no hay ninguna institución prestadora del servicio de educación en el departamento. Él debe ser de toda construcción, además de todas las licencias de construcción y requisitos que exige la ley, aquí tenemos claro que desde el año pasado porque es una construcción más de un año. En la Secretaría de Educación no reposa ningún documento que haga constar que tiene un permiso”.

Por eso, insistió el alcalde en que la obra “no es un colegio porque no está en funcionamiento por lo tanto no lo es y jamás permitiríamos desde la administración que ningún colegio público nuevo llevara o hiciera apología al delito en nuestro departamento (…) aquí lo que existió es que mi secretaria de Educación producto de una visita fue abordada por el mandatario local quien le solicitó la visita y ella dijo que iba a ir el 16 para verificar pero después de ella tener el contexto y los archivos no existe por parte del departamento ninguna construcción nueva”.

“No podrá afirmar pero estamos haciendo las averiguaciones (…) esta es una obra que por su magnitud lleva más de un año en construcción, desde la Gobernación no se han girado recursos, avisa toca seguir la investigación, es una obra demanda muchos recursos, presuntamente y como gobernador uno podría intuir, pero jamás permitiríamos que ninguna institución haga apología al delito, no he podido comunicarme con al alcalde de San Vicente del Caguán, pero me he comunicado con un funcionario de la administración municipios y él me informa que no tienen claridad de dónde vienen los recursos y que fue la comunidad la que abordó al alcalde”.

Cabe señalar que Botache Santanilla, alias ‘Gentil Duarte’, fue cabecilla de las disidencias de las Farc y fue asesinado en Venezuela.

Según inteligencia, en 1998 integró el Estado Mayor del Bloque Jorge Briceño de las Farc, ubicándose como un hombre de confianza de alias ‘El mono Mojojoy’ y Manuel Marulanda Vélez.

Además, en contra de ‘Gentil Duarte’ hay más de nueve órdenes de captura por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, secuestro, homicidios y extorsión. “Le dije al ministro de la defensa hace ocho días y a los mandos militares, el grado de presión que tiene la población que tiene el departamento producto de las extorsiones”.