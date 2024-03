Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

6:00 a.m.: Fuentes de Casa de Nariño confirmaron que, debido a la respuesta negativa de integrantes del Centro Democrático y de otros congresistas de la Comisión Séptima del Senado al desayuno de trabajo que iba a ser liderado por el presidente Gustavo Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, y que tenía como objetivo de buscar consensos en una propuesta para la reforma a la salud, se canceló.

Algunos senadores aún no tenían definido el viernes sí asistían o no a este encuentro, pero el fin de semana su decisión giró en torno a un rotundo no.

Por: Alejandra Uribe.

