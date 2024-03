El 22 de marzo iniciará la demolición del edificio Aquarela en Cartagena

Cartagena

Cartagena está lista para la demolición del edificio Aquarela, que iniciará este viernes 22 de marzo, a partir de las 8:00 de la mañana.

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, explicó que a través de Atila, empresa contratada por Edurbe, se realizará la demolición mecánica manual de la estructura, proceso que durará 6 meses.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE) fue seleccionada para ejecutar los recursos de la demolición del edificio Aquarela, el cual afecta el patrimonio de Cartagena, según la Unesco.

Para la demolición de Aquarela, Edurbe subcontrató a la empresa Atila, quienes implosionaron el edificio Space en Medellín y el Puente Chirajara.

“Todo listo para el primer monazo en el edificio Aquarela. Le llegó el día a este adefesio que puso en riesgo nuestra declaratoria de Patrimonio de la Unesco”, sostuvo Dumek Turbay.

“Hemos proyectado que para el domingo 31 de marzo desaparezca el piso 25, el último de la torrebigo, así sucesivamente”, agregó.

“Recuerden que no se desmonta un edificio, se protege y salvaguarda nuestro patrimonio”, puntualizó el alcalde.

Aquarela fue construido en el Barrio Torices, por Promotora Calle 47 SAS a quien la Inspección de Policía de la Comuna 2 y la Secretaría del Interior le adelantó trámite administrativo sancionatorio, debido a presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística.

La Alcaldía dio a conocer que el desmonte tendrá un costo de $11 mil millones, contará con interventoría de un equipo especializado de la Secretaría de Infraestructura, quien la hará a través de un mecanismo de supervisión especializada de expertos.

“Quiero que quede claro, luego de su desmonte, tenemos todo preparado jurídicamente para cobrarle lo invertido a la Promotora y constructora 47, desarrolladora del irregular proyecto, responsables de todo este suceso. Y a los compradores de buena fe, serán aquellos quienes tendrán que responderles, ya que fueron negocios entre particulares donde la Alcaldía no tiene nada que ver”, sostuvo el mandatario local.

Ante el anuncio de la demolición un grupo de compradores de las Torres 1 y 2 del fallido proyecto inmobiliario, se reunió con el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, Milton Pereira Blanco, y con la secretaria General, María Patricia Porras, precisaron que se han declarado a sí mismos como “damnificados” del edifico Aquarela, toda vez que “la constructora Promotora Calle 47 S.A.S no les ha rembolsado el dinero que ellos entregaron como cuota inicial de los apartamentos”.

En respuesta a las inquietudes manifestadas por los compradores, los funcionarios de la Alcaldía explicaron que la Administración no ha hecho ningún cuestionamiento sobre la legalidad de la licencia de construcción; solo se ha limitado a cumplir la orden de restitución de 619.59 m² de espacio público dada por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante resolución No 001 del 9 de octubre de 2018, la cual se encuentra en firme, luego de haber sido confirmada, en su momento, por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.