No existe una institución educativa con la denominación ‘Gentil Duarte’: MinEducación

Mauricio Katz, director de Fortalecimiento Territorial del Ministerio de Educación Nacional, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la polémica que se desató por la inauguración de un colegio que llevaría el nombre de alias ‘Gentil Duarte’ en San Vicente del Caguán.

Según un video conocido, el Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’ sería inaugurado el próximo 12 y 13 de abril en la vereda El Triunfo, en el sector El Diamante, situación que fue tajantemente rechazada por varios sectores.

Según explicó Katz, dicho colegio no existe, “la información que tenemos nosotros es que no hemos recibido a la fecha de parte de la Secretaría de Educación del Caquetá solicitud alguna acorde con la ley para inscribir, legalizar o formalizar una institución educativa con ese nombre”.

Asimismo, indicó que “no existe una institución educativa que se haya solicitado con la denominación ‘Gentil Duarte’. No es una institución pública, tampoco privada, no ha habido recursos públicos ni en la construcción y menos aún en el nombramiento de docentes y autoridades de la institución”.

En esa misma línea, Katz resaltó que “hay una infraestructura que está construida, que de acuerdo con el comunicado enviado por la Alcaldía de San Vicente del Caguán, las comunidades construyeron con sus propios recursos una infraestructura con el fin de destinarla como institución educativa para lo cual se hizo un acercamiento con la Secretaría de Educación del Caquetá”.

Por otra parte, dejó claro que esta institución no puede operar debido a que no cuenta con los permisos requeridos. “No puede hablarse de que está funcionando o que vaya a funcionar sin ese reconocimiento”.

Por último, mencionó que “el Ministerio de Educación rechaza la designación de un colegio con nombres de grupos armados que pretenden usar el espacio con fines políticos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: