¿Jugadita de la oposición para detener avance de reforma pensional? Debaten congresistas

Los senadores Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y Carlos Meisel, del Centro Democrático, conversaron en los micrófonos de La W sobre la jugada de la oposición que logró mantener la reforma pensional en el congelador.

Inicialmente, la senadora Hernández comentó que “este es un tema que surge de manera reciente, es lógico que el Congreso converse y discuta alrededor de una propuesta del presidente Gustavo Petro, pero ya llevamos un mes votando impedimentos, no es posible que después de 4 meses de conocer el texto que un congresista se le ocurra otro impedimento, eso se ha convertido en una manera de dilatar la discusión sin dar el debate de frente”.

Por su parte, el congresista Meisel indicó que “la proposición que se aprobó ayer fue radicada el 27 de febrero en torno a la ponencia de archivo que se iba a empezar a discutir ayer (…) nosotros hemos sido claros que no votar la reforma pensional y cualquier aspecto que la contenga es una expresión política legítima, estamos usando todas las herramientas para hundir la reforma y lo estamos haciendo de frente”.

Añadiendo que “al Pacto Histórico ahora si le parece que romper el quorum es una expresión de flojos o perezosos, pero cuando nosotros hemos intentado romper el quorum hemos estado ahí, no hemos estado de vacaciones. Uno no puede estudiar las 3 reformas del Gobierno por separado”.

En cuanto a cómo legislarán para Semana Santa, el senador Meisel resaltó que “nosotros en Semana Santa vamos a estar trabajando probablemente los días santos cada uno en sus actividades. Las citaciones de la plenaria no dependen de la oposición, el día que nos citen allá estaremos”.

En respuesta a esto, la congresista destacó que “nosotros los senadores somos senadores de todo el país y no de regiones, no hay absolutamente nadie en Semana Santa, no contestan los teléfonos. Lo que sucedió ayer fue levantar la plenaria para anticipar las vacaciones de Semana Santa”.

Por otra parte, los congresistas se refirieron al comunicado de ‘Iván Mordisco’ revelando que apoyaron al presidente Gustavo Petro en campaña.

Escuche la entrevista completa a continuación: