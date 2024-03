Olive is Love: Emprendimiento del único maestro colombiano de Almazara en España

Un emprendimiento colombiano está moviendo los mercados del aceite de oliva en España. Se trata de Olive is Love una empresa creada por dos caleños, Katerine Quijano Gordillo y Carlos Alberto Betancourt.

“Nosotros hace 23 años emigramos a España y por cosas de la vida, mi padre trabajaba en una cooperativa agrícola, pero no directamente implicado con el aceite. A mí me ofrecieron formarme como maestro de almazara y tomé la bandera y me he formado durante 20 años que estoy haciendo aceite de oliva de calidad”, señaló Carlos ante los micrófonos de la W Radio.

Carlos, además de ser el gerente de esta gran empresa es el único maestro colombiano de Almazara.

“Es la inquietud de los colombianos a no frenar frente a las adversidades. Uno de los requisitos era tener un título o un cartón que certificara mi trabajo. Hay cuatro categorías de aceites y la premium es la virgen extra. Me fui interesando más, por su sabor. En España, en Cataluña solo está la arlequina, el sabor natural de esta variedad es oriunda de aquí”.

Los beneficios de consumir aceite de oliva

Mejora la circulación

Controla el colesterol

Retrasa el envejecimiento

Hidrata y tonifica la piel

Ayuda a perder peso

Ayuda a la memoria

Alivia los dolores articulares

Los precios del aceite de este emprendimiento oscilan entre los 70.000 pesos una botella de 500 ml y 200.000 pesos en su presentación de 2 litros. Para saber más de Olive is Love esta es su página oficial: @oliveislove.

Escuche la entrevista completa: