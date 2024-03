Jaime Pineda no pasaba un control, nunca aportó a la campaña de Duque: ‘Luigi’ Echeverry

‘Luigi’ Echeverri se refirió a uno de los audios de María Claudia ‘Cayita’ Daza, quien fue mano derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su candidato Iván Duque, por el Centro Democrático por el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’. Específicamente, al audio publicado por la periodista María Jimena Duzán, en el que se escucha a ‘Cayita’ hablando con un ‘Luchi’ pidiéndole ‘un poquito’ de las 1.000 barras que supuestamente el narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández estaría recaudando con Jaime Pineda para la campaña de Duque.

“Yo no soy tan pelota de ir a arriesgar mi patrimonio porque yo no tengo aspiraciones políticas, no las he tenido, yo le quise prestar un favor al país, por eso escudriñaron absolutamente todos los recursos que entraron a la precampaña, a la consulta, a la primera vuelta, y no se recibió un solo peso de nadie a la segunda vuelta. Se fue al banco con el número de votos y un modelo de riesgo y se sacó la plata y se pagó todo”.

“Nunca se pagó un avión, una logística por medio de terceras personas, todo se hizo con el mismo operador con unos costos preasignados, de acuerdo a lo electoral, toda la agenda la manejé yo, todos los gastos y los ingresos se manejaron por única cuenta única, no en efectivo, y tuvimos 13 personas de las autoridades en tiempo real con acceso a cuentas claras y con derecho a pedir dentro de la campaña hasta el último recibo. Y nada que yo no autorizara pasó por la campaña de Iván Duque”, aseguró ‘Luigi’ Echeverri.

“Cuánta gente se ha sacado fotos con el ‘Pibe’ para que volvamos al tema de que sí hay una foto con Pineda o el ‘Ñeñe’ o el uno o el otro. Cuánta gente que son delincuentes reconocidos delincuentes de lesa humanidad están y les sacan fotos los días. Ahora vamos a responder porque dicen que hubo una cercanía, no señor. El señor Pineda nunca aparece en ningún registro porque nunca tuvo vínculo alguno con la campaña de Duque (…) Fuimos a la Fiscalía, Comisión de acusaciones, está en medio el nombre y la honorabilidad de uno”, enfatizó el exgerente de la campaña de Iván Duque.

“Las campañas de Iván Duque fueron limpias y fueron certificadas por las autoridades (…) Qué tiene que ver una campaña que declaró todo con que unos particulares estén haciendo cosas por fuera que no tienen que ver, cuando la misma ‘Cayita’ en ese audio les dice ‘allá no están recibiendo’ y cuando en otro audio de ‘Cayita’ con un señor Daza dicen que yo soy un hijue… tantas que no recibo plata, y ese fue el estigma que yo tuve toda la campaña. Sí… y sí porque no recibí, y por qué no recibí, porque yo no me quería ir para la cárcel porque yo soy un hombre honrado. Es muy berraco que lo comparen a uno con todos los ladrones”, afirmó Echeverri.

Al ser cuestionado sobre si el señor Jaime Pineda le generaba confianza, ‘Luigi’ Echeverry expresó:

“No. Ninguna, ninguna y le quiero decir una cosa, yo puse 17 controles que están enumerados en unos documentos le comunicamos a la opinión pública uno a uno y yo estoy seguro de que el señor Jaime Pineda no pasaba un solo control de esos y además yo sé quién es el señor Jaime Pineda y yo a personas que alguien pueda tener la más mínima duda sobre ellos, no les recibí, entonces ahí está clarísimo. Ni le recibí a Carlos Mattos. Pineda ni me ofreció, tengo que ser claro en eso… Porque el último control era el que a mí me gustaba y el que no me gustaba, así de simple. Por ejemplo al señor Carlos Mattos no le recibí, trataron de llegar, no llegaron. A ninguna compañía en primera o en segunda vuelta porque esa es la ley”

Al preguntarle a ‘Luigi’ Echeverry si Jaime Pineda le parecía peligroso, contestó:

“¿Vamos a ponernos a pelear con la gente? Estamos en un país muy peligroso (…) de más que si como dice ahí que estaban recogiendo plata para una campaña, pues claro que me parece porque las platas por fuera de la campaña que no la recibe el gerente a alguien lo están tumbando muchachos”.