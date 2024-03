Las razones de la presidenta de la Comisión Séptima para no sesionar en Semana Santa

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

Pese a que la Semana Santa tiene dos días laborables, en el Congreso de la República varios aprovecharán para tomar unos días de pausa en las labores legislativas. El presidente del Senado, Iván Name, ya anunció que el martes habrá Plenaria para escuchar en sesión informal a sectores interesados en la reforma pensional, pero en las comisiones la historia es otra.

En diálogo con La W, de Julio Sánchez Cristo, la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima, explicó las razones por las que durante esos días no habrá sesiones, pese a que hay proyectos importantes en espera, incluida la reforma a la salud.

Según Peralta, se está dando tiempo a que sea presentada la ponencia alternativa del senador Fabián Díaz, por lo cual habría acuerdo con los demás integrantes de la Comisión para reanudar sesiones en abril.

“Es una facultad que tiene la Mesa Directiva. Ya tenemos una citación consensuada con los miembros de la Comisión. Les pido a los medios de comunicación que no estén azuzando el ambiente que hoy está tan complejo en el Congreso de la República. Está en mi responsabilidad equilibrar y armonizar mi comisión, independientemente de las decisiones que los senadores tendremos la altura de tomar. Lo que se busca es generar el mayor diálogo posible y consensos”, dijo.

La congresista del Pacto Histórico también respondió a los interrogantes por haber firmado la petición para votar la reforma pensional, mientras que su comisión tendrá receso.

“Estamos al día con las ponencias que hay presentadas de los distintos temas que se están debatiendo en la Comisión Séptima. El diálogo se va a dar con toda la tranquilidad, todas las garantías y transparencia, en la fecha que la Comisión y su Mesa Directiva han decidido”, agregó.

Finalmente, Peralta manifestó que, pese a no sesionar, estarán trabajando desde sus regiones y en otras funciones como congresistas.

“Trabajamos hasta en horarios que los demás ciudadanos no están trabajando. Hay trabajadores que trabajan mucho más que las horas permitidas legalmente y acudo a ese reconocimiento. La gran mayoría de los senadores siempre está trabajando, a veces en largas jornadas y metidos en las regiones asumiendo riesgos. Aquí hay un compromiso de asumir el debate desde la Comisión Séptima”, agregó.

Finalmente, la senadora de la coalición de gobierno se refirió a las críticas por el oxígeno que se le estaría dando a la agonizante reforma a la salud, negando que haya una estrategia para demorar la votación donde se terminaría hundiendo el proyecto.

“Hemos estado en bastante actividad y ese es el trámite como tal. No se puede anunciar el proyecto de ley si no se tienen las ponencias completas. (…) No se va a citar el miércoles porque hay un acuerdo con la Comisión para citar el martes 2 de abril. No entiendo cuál es el doble rasero; el martes y el miércoles vamos a trabajar”, concluyó.