Al Oído | “No es la vaca, es el burro”: petrificados

Ahora si podemos decir que la culpa es de la vaca. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le contestó al presidente Petro que no suspenderá la “vaca” para reunir recursos para las vías 4G y fue enfático en decir: “si Antioquia resiste, Colombia se salva. Seguimos adelante”.

El argumento del presidente es que se debe suspender porque podría ser infiltrada por dineros sucios. Bajo esa lógica por qué no habrá suspendido la recolecta de recursos para su campaña, porque sucios, al parecer muchos de esos recursos. Las veedurías y entes deben confirmar qué sucede con el dinero de la “vaca” en Antioquía que es un símbolo de solidaridad y resistencia frente a la mezquindad.

Pero no me le quiten la lupa porque con este Gobierno pasa una cosa curiosa, siempre pareciera actuar en contra del desarrollo de Antioquia y Bogotá buscando torpedear. Olvidan que el desarrollo en cualquier parte de Colombia debe ser una prioridad para el bienestar de todos, lo que deberían hacer es priorizar la inversión, esa que no saben ejecutar de acuerdo con las mismas cifras de ministerios, esas fueron las promesas por las que se eligieron.

Lo que no me dejó de preguntar es por qué no nos sorprende. Fue lo mismo que hicieron cuando eran oposición, no hacían, ni dejaban hacer. Hoy son gobierno, que por cierto no se han dado cuenta, y vuelven a su experticia que podemos resumirla en ese dicho que describe la sabiduría popular, “ni raja ni presta el hacha”.

Petrificados en medio de un aguacero de rumores y suposiciones en el que más que escándalos y globos fabricados no hay nada.

Para rematar, el vergonzoso silencio del mandatario frente a la violación de derechos en Venezuela. Un presidente que trina alrededor de 20 veces al día en promedio, que ha opinado de todos los temas internacionales, hoy guarda silencio ante las elecciones en el país vecino ¿qué tanto le debe este gobierno al dictador Maduro?, ¿seguirá pensando el presidente Petro que en Venezuela hay un sistema electoral mejor que el nuestro? Horrible ese silencio cómplice del que decía defender “las ciudadanías libres” y decepcionante el papel del canciller Luis Gilberto Murillo frente a un régimen que tiene secuestrada a Venezuela.

¿Ven por qué hacen más daño los burros que las vacas?