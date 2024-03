Silencio del Gobierno Petro frente a elecciones en Venezuela, ¿qué opina el Congreso?

Los senadores Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, y Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y el representante Jaime Raúl Salamanca, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el silencio de Colombia frente a la situación que enfrenta Venezuela, donde se ha impedido la inscripción de la candidata de la oposición, Corina Yoris.

Para iniciar, Echeverry aseguró que “yo creo que el vínculo del presidente históricamente con el gobierno ilegítimo de Venezuela ha sido evidente y el no trinar hace parte de esa convivencia que ha mantenido. Yo creo que no es por falta de conocimiento, nos ha faltado su pensar en el país, nos ha faltado política diplomática y en donde tenemos que defender la democracia no lo hemos hecho”.

Por su parte, el representante de la Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca indicó que “debemos pronunciarnos y este tema no puede pasar de agache desde ningún punto de vista, toda vez que debemos solidarizarnos con el pueblo venezolano y con la democracia de nuestro país vecino”.

Por último, el senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón resaltó que “uno de los peores errores que pudimos tener fue romper de tajo las relaciones con Venezuela (…) eso le hizo un grave daño a la economía. Ahora, otra cosa es no pronunciarnos ante a los procesos que se están haciendo, simulando democracia, negando los derechos a los ciudadanos”.

