Por fin se acabó la leyenda del “entrampamiento”: Néstor H. Martínez por caso Santrich

En entrevista con La W, el exfiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció al informe de la ONU en el que se concluyó que hubo obstaculización desde la Fiscalía a la JEP para poder resolver con todas las evidencias posibles, el caso del exguerrillero ‘Jesús Santrich’.

De hecho, según su versión, el documento “acabó la leyenda del entrampamiento” al proceso de paz. Al mismo tiempo criticó que en el documento elaborado por la experta Antonia Urrejola, se hace una defensa del “angelito Santrich”.

“Quiero celebrar en primer término las declaraciones de la doctora Urrejola que por fin acabó la leyenda del entrampamiento en la declaración pública que hizo el día de ayer y concluyó que no hubo un entrampamiento y ahora nos cambiamos de punto de investigación (...) que bueno que se haga esa investigación, porque dicen que no hubo colaboración con la JEP y que eso podría haber demorado en detención preventiva a este angelito Santrich por quien aboga el informe”.

Asimismo, aseveró que “no hubo entrampamiento porque ya para pasar esa página en la historia de Colombia, todos los copartícipes de ese delito están condenados en los EE.UU. Nadie desvirtúa en Estados Unidos esa condena, pero lo que es más sensible es que en Colombia la Corte Suprema declaró que había habido una responsabilidad cuando lo citó a indagatoria”, sentenció.

Asimismo, frente al video que ha sido discutido, donde se aprecia a Santrich presuntamente negociando las cargas de drogas en compañía de Marlon Marín (primo de Iván Márquez), y que la ONU reprochó no le fuese entregado a la JEP en su momento, Martínez, apoyado en un oficio posterior a la decisión de la magistratura, defendió que esa prueba no la tenían y “se les dijo de mil formas”.

El exfiscal general concluyó respaldando la investigación que deberá adelantar la Fiscalía para identificar a los “presuntos responsables” indicando que confía en que no hubo irregularidades de sus exfuncionarios: “no se les puede hacer una sindicación de esa naturaleza porque no la hubo, no hubo demoras”.

Escuche la entrevista completa a continuación: