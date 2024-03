Ted Bundy escondía muy bien lo enfermo y depravado que era: Kathy Kleiner, sobreviviente

Kathy Kleiner Rubin, sobreviviente de Ted Bundy, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su nuevo libro ‘Luz en la oscuridad: sobreviviendo a más que Ted Bundy’.

De acuerdo con Kleiner, en enero de 1978 dormía en su cama en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida mientras Ted Bundy acechaba cerca.

“Tenía 20 años en ese entonces, estaba en mi segundo año de la universidad y vivía con un grupo de hermandad. Esa noche, del 15 de enero, alguien entró a la casa donde dormíamos, rompió la puerta con un tronco y con ese mismo tronco mató a una de mis hermanas de la casa y en otra habitación mató a otra mujer, después de eso él me golpeó con ese mismo tronco”, relató.

Añadiendo que “él entró al cuarto, me rompió la mandíbula, me destrozó prácticamente todo el frente de la cara (…) fue tan fuerte que casi me corta la lengua. En ese momento, él pensó que ya me había muerto y se dirige a atacar a alguien más. Me enrosqué como una bolita, pero hice un sonido y él se dio cuenta que yo estaba viva y se devolvió, pero cuando me iba a volver a golpear empezó a brillar una luz, al parecer alguien había llegado a dejar un paquete y por esto me salvé”.

Por último, Kleiner destacó que “Ted Bundy escondía muy bien lo enfermo y depravado que era”.

