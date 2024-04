Junta Directiva de Ecopetrol: llegada de viceministros no afectará decisiones

Pasó por los micrófonos de la W Guillermo García, quien fue designado como nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, y respondió frente a diferentes temas que enfrentará en su periodo de presidencia.

En primer lugar, García se mencionó que habrá un aumento de taladros para la producción de hidrocarburos, destacando que “los taladros van a mejorar en números y en éxito que se está trazando por esta junta directiva y el señor presidente Ricardo Roa”.

“Desde que terminó el gobierno del presidente Santos, no ha habido contratos de exploración, pero hablando del año 2023, ha habido muy buenos resultados. Ha habido 23 pozos identificados con más del 50% de éxito y se está avanzando en una inversión enorme desde el año pasado. También más de 27 billones de pesos en la inversión que tiene que ver con el desarrollo de los campos que hoy están contratados, que ya están explorados, y que va a tener un gran efecto”, agregó.

Frente al negocio del fracking, en el que el gobierno de Gustavo Petro se ha catalogado como antifracking, el ahora presidente de la junta directiva comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno no está contemplado llevar a cabo la actividad y “le da razón” a la posición.

Además, agregó: “Tengo que decirles a los colombianos que hoy hay alternativas, hay bloques contratados, hay muchos campos concesionados que ya están explorados, y va a haber garantía del desarrollo”.

Añadió que “Mientras tanto este gobierno está avanzando sólidamente en la transición energética de energía renovable, y de manera muy comprometida, porque si bien el negocio del petróleo es focal, de los hidrocarburos también es focal porque así lo ordenan las prácticas mundiales de lucha contra el calentamiento global que ha suscrito a Colombia”.

Pronunciamiento frente a las investigaciones hacia el presidente de Ecopetrol

Por el lado de los recientes cuestionamientos que se han dado en contra del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y que en el estudio hecho por la antigua junta directiva diera como resultado un alto riesgo el impacto que podría tener estas investigaciones en la empresa.

El presidente electo opinó que “el estudio fue filtrado indebidamente, violando toda norma de restricciones de la información, violando la cautela y la privacidad que tiene que tener ese tipo de trabajos, porque no solo le habla a los medios y a la opinión, sino que les habla a los mercados, a los accionistas, a los inversionistas y también a las calificadoras de riesgo”, asegurando también que es “una gran intención de hacerle daño a la empresa y al país, por ende que a los inversionistas, entonces eso no hay que perder de vista”.

Sin embargo, aclaró que la nueva junta directiva no conoce sus estudios y lo evaluarán en su momento. “El estudio dice que hay que evaluar esas informaciones, pero no sugiere toma de decisiones”.

También se refirió a la participación del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y a la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, puesto que se cuestiona la nueva decisión de completar la junta directiva con personas del gobierno. El abogado aclaró que “esto tiene un proceso consistente y que cuida los intereses de la empresa, de los accionistas, de los inversionistas y del país”.

Frente a la presencia del doctor Palma, mencionó que “es gente que viene de sectores sindicales, de trabajadores. Es un conocedor de la empresa, que la fundaron los trabajadores, y va a seguir cuidando la empresa”. Por el lado de la viceministra, destacó que “es una ambientalista muy destacada. La empresa toma medidas en lo ambiental y no podemos tomar decisiones sin mirar, es faceta, por lo que la representación de la viceministra es para darle integralidad a esa junta directiva”.

Finalmente, declaró que “esa junta directiva tiene que combinar disciplinas, conocimiento, experiencia, pero también orígenes. No puede ser posible que al representar a los colombianos, el Gobierno en un 88.4% no tenga la posibilidad de tener dos Representantes en esa junta directiva, entonces yo no creo que sea viable sacar de Tajo al gobierno”.

“Son dos miembros de nueve y es una junta que tiene trazos consistentes y muy sólidos y que se va a escuchar en sus planteamientos, pero finalmente las decisiones son colectivas de un cuerpo colegiado”.

