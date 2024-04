Colapso parcial del techo de la Plaza de Ferias, preocupa en Puerto Boyacá

Tunja

En el municipio de Puerto Boyacá, la reciente inauguración de la Plaza de Ferias se vio empañada por un incidente alarmante: el techo de la obra, cuya inversión estuvo cercana a los $15.000 millones, se levantó parcialmente debido a un aguacero. Este espacio, destinado exclusivamente para los ganaderos y eventos ganaderos del municipio, fue el escenario de la primera Feria Ganadera local. Sin embargo, las lluvias provocaron su suspensión y causaron daños en la estructura.

“Estamos con mucha preocupación por lo que sucedió, ya que se presentó el primer aguacero que tuvimos y se levantó el techo de la obra recién inaugurada en la Plaza de Ferias, una obra en la que inicialmente se invirtieron $13.000 millones, luego un adicional que se le hizo en dinero por $1.600 millones y sucedió esto, es increíble que pase esto el día de su inauguración, en la primera Feria Ganadera que hace el municipio y que lamentablemente la Alcaldía tuvo que suspenderla por la lluvia, una ventisca o un pequeño aguacero, pero adicionalmente levantó parte de la estructura, que a esta hora todavía sigue levantada la estructura, no han podido arreglar el techo, de esta mega obra, la más importante que hizo el alcalde anterior Jicly Mutis”, aseguró Juan David Ramírez, concejal de Puerto Boyacá.

El proyecto, que recibió un adicional de 1.600 millones de pesos, es de gran importancia para la comunidad y fue ejecutado por la misma constructora responsable del proyecto de vivienda “Tierra de Bendiciones” y del muro de construcción del malecón. Esto ha generado preocupación entre los residentes, quienes cuestionan la calidad de la obra y exigen respuestas por parte de las autoridades locales y del contratista.

“Usted ve todo remendado, unas casas que son súper costosas, hierro torcido, todo oxidado, o sea todo parece que no fuera nuevo, ni que fuera un proyecto de 1.000 millones de pesos los mismos maestros que trabajaron ahí, porque un maestro eh pues obviamente tiene su experiencia de muchos años, pero ellos mismos dicen que estas casas no están bien hechas, no tienen hierro en las planchas que no llevan columnas, eso nos dejó demasiado preocupados ese tema”, agregó Ramírez.

Hasta el momento, la constructora no ha proporcionado una explicación oficial sobre el incidente, pero se espera que las autoridades locales soliciten un informe detallado por escrito. Mientras tanto, el techo sigue sin repararse, dejando en evidencia la fragilidad de una obra considerada como una de las más importantes realizadas por la administración anterior.

La comunidad espera que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y la calidad de la infraestructura pública, así como para esclarecer las circunstancias que llevaron al colapso parcial de la Plaza de Ferias.