“Es un llamado unánime para que se escuche a la comunidad”: alcalde Beltrán tras marcha

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la jornada de movilización que se presentó este 21 de abril estuvo muy ordenada y de acuerdo al reporte entregado por las autoridades fueron más de 50 mil personas las que participaron en esta marcha.

El mandatario de los bumangueses en diálogo con La W, recordó que hace unas semanas se reunió con el presidente Gustavo Petro y le manifestó las inquietudes que se tienen desde los territorios, “esta marcha es el segundo llamado de la gente al Gobierno Nacional y lo que me parece curioso es que encuentro a muchos actores que antes eran pro gobierno haciendo ahora un llamado a la sensatez”.

“Es un llamado unánime para que se escuche a la comunidad”, fue lo que dijo el alcalde Beltrán luego de que Bucaramanga tuviera una participación masiva en la marcha de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que muchas veces lo que perciben los mandatarios en las regiones es una apatía por parte del alto gobierno con los territorios.

Beltrán aseguró que el alto gobierno no se ha esforzado en acercase con los territorios, con las regiones e incluso que se han distanciado; “no podemos ser ingenuos y creer que no pasó nada” dijo el alcalde quien insistió en que se debe escuchar a la ciudadanía.