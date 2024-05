Director de La Modelo no tenía medidas de protección porque no las había solicitado: UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández.

De acuerdo con Rodríguez, “la protección de los funcionarios del Inpec se hace por solicitud, entonces nosotros en este momento tenemos 39 personas del Inpec protegidas en el país y él llevaba muy poco tiempo desempeñando el cargo, creo que un mes, lo que me dice el director del Inpec es que el coronel Fernández le había comentado sobre unas amenazas, pero consideraba que las amenazas no eran tan fuertes como para pensar que llevarían a cabo a un atentado”.

Asimismo, fue claro al mencionar que el coronel Fernández no había solicitado medidas de protección, “por eso la UNP no había iniciado con él un proceso de protección”.

“La protección de los funcionarios del Inpec son a solicitud entonces si cuando ellos hacen la solicitud se hace una evaluación de inminencia, pero él no había hecho la solicitud, según nos dijo el coronel Gutiérrez y solamente hizo la denuncia en la Fiscalía, pero no allegó la solicitud y la denuncia que tenía que presentar como respaldo a esa solicitud”, añadió Rodríguez.

De igual manera, el director de la UNP destacó que “las medidas de protección nos las toma el director, sino un comité mixto donde están varias entidades, ahí se revisa las crisis de riesgo que han sido estudiadas por un equipo técnico de la UNP”.

Por otra parte, Rodríguez resaltó que una vez conocen de amenazas y de solicitudes de protección actúan “de manera inmediata”.

“Yo tengo la certeza porque nosotros revisamos todos los archivos y no aparece ninguna solicitud de protección del director, el señor ministro no está informado de la situación”, dijo.

¿Augusto Rodríguez va a renunciar a la UNP?

Sobre este punto, Rodríguez fue claro al decir que no va a presentar su renuncia tras el asesinato del coronel Fernández.

“Yo no me atrevo a decir que no renuncio, tengo que mirarlo porque yo he hecho todo el esfuerzo. Me parecería irresponsable poner mi renuncia, yo ya hice lo que tenía que hacer, revisar exhaustivamente, convoqué a todos mis funcionarios para que me entregaran toda la información y no hay ninguna solicitud que hubiera tramitado el coronel Fernández”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: