“Michael Cohen tiene la mala fama de decir mentiras”: exfiscal de EE.UU. sobre caso Trump

Christian Gramiccioni, exfiscal federal estadounidense, habló en los micrófonos de La W sobre el caso que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York por el supuesto pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels.

De acuerdo con el exfiscal, “Michael Cohen ha sido bastante público de lo que sería su testimonio a lo largo del juicio, como lo veo desde afuera, los fiscales piensan que el expresidente Donald Trump dirigió esa falsificación de documentos de pagos a Stormy Daniels para no reportarlo. En teoría, Cohen debería seguir tropezándose a lo largo de los testimonios porque tiene la mala fama de decir mentiras ante la Corte”.

Por otra parte, señaló que necesitan pruebas en este caso criminal del expresidente Trump, “pero, por otro lado, el reto que tienen es que su principal testigo es Cohen, es el principal testigo y él ya ha hecho falsos testimonios en el pasado en el Congreso, ante la Corte, es bien conocido como un buen mentiroso, hace un poco débil el testimonio”.

Para finalizar, el exfiscal destacó que después de ver cómo avanza este juicio no le recomendaría a Trump testificar porque “la mayoría de los abogados defensores son bastante conservadores, se abre esa puerta a una doble examinación incluso con cosas que no están relacionados a los cargos que enfrenta (…) en este caso creo que la defensa va bastante bien, así que no tomaría ese riesgo de poner a Trump en el estrado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: