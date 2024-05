Al Oído: cannabis en alza, ¿cuántas caras tiene el cannabis y cuántas usted?

Así como lo escuchan, en un esfuerzo por fomentar un diálogo informado del cannabis en Colombia, fundaciones y organizaciones hacen un esfuerzo en una exposición abierta en la Plaza de Bolívar para desestigmatizar el uso y cultivo con los mejores fotoperiodistas. La exposición estará abierta al público a partir del 17 de mayo en Bogotá. Esta iniciativa única es de La Mata no Mata con Fundación VIST.

¿Cómo va esta discusión realmente en el país?

La verdad es que ya lo hemos dicho en Al Oído, el Congreso nos tiene como los cangrejos. Como saben, se hundió por quinta vez el proyecto de ley que pretendía regular el consumo de marihuana de uso adulto y recreativo; en lugar de salir humo blanco hacia el avance, los congresistas se ahogan en él.

El país aún no entiende, la lucha fallida antidrogas no puede continuar y nuestros políticos no han entendido que cada que se hunde este proyecto solo gana el narcotráfico. Congresistas, el capital político es para gastárselo haciendo lo correcto, no lo popular.

Al Oído de los datos. De acuerdo con Fedesarrollo, la industria del cannabis medicinal genera en promedio 17,3 empleos agrícolas formales por hectárea sembrada, y podría generar 26.968 para el 2030.

Luego de ver esta exposición y el panorama en la conversación política, hablamos con el representante Juan Carlos Losada, uno de los mayores abanderados de buscar la regulación.

“Este 20 de julio vamos a radicar una vez más el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto. Es una lucha en la que no podemos desfallecer, debemos continuar hasta el día que lo logremos. Justamente este proyecto busca zanjar esa contradicción insalvable que hay al interior de nuestro ordenamiento jurídico que les permite a los ciudadanos consumir marihuana, que les permite cultivar, pero no permite adquirirla de manera legal, la no regulación sólo fortalece traquetos y jíbaros. Hay que avanzar”.

En relación con el riesgo que representa la regularización del consumo adulto del cannabis en los niños y adolescentes; encuestas estatales de EE.UU. revelaron que en los estados en donde se legalizó el consumo adulto, se redujo el consumo en niños y adolescentes. La prohibición aumenta el consumo.

Regulando el consumo adulto de cannabis se concentraría la labor de la policía en los verdaderos problemas de inseguridad y así de paso desmantelamos las redes de microtráfico que son el principal dolor de cabeza de la Policía.

La exposición se llevará a cabo desde el 17 hasta el 26 de mayo de 2024, contará con la presencia de un cubo monumental de 10 metros por lado ubicado en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá. Este cubo exhibirá imágenes capturadas por fotoperiodistas colombianos, Paula Thomas, Andrés Bo, Jair Coll y Andrés Cardona, quienes han investigado y registrado a diversas personas involucradas en el proceso de cultivo, distribución y consumo del cannabis en el país.

Al parecer, mientras países desarrollados avanzan en esta industria, en Colombia, como siempre, nos está dejando el tren.