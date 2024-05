“Debía mostrar la realidad de México”: Jacques Audiard sobre ‘Emilia Pérez’ en Cannes

La premisa era complicada, pero el francés Jacques Audiard ha sorprendido y revolucionado al Festival de Cannes con ‘Emilia Pérez’, un musical sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer, protagonizado por Zoe Saldaña, Selena Gómez y la española Karla Sofía Gascón.

A través de la música, Audiard se mete en la tragedia contemporánea de México, en los feminicidios, en los miles de desparecidos y en el control de la sociedad por parte de los carteles de la droga.

“De México me conmocionan los feminicidios y los casos de desaparecidos, todas esas regiones a las que no puedes ir. La caída de a democracia es insoportable para mí”, afirmó el realizador en una rueda de prensa en la que no se mostró muy hablador.

Saldaña, que está espectacular en su papel de abogada del narcotraficante, recordó sus raíces latinas -nació en República Dominicana y creció en México- que se mezclan con los mas de 20 años que lleva viviendo en Los Ángeles (EE.UU.).

“Hay injusticias y corrupción en todos los países pero eso no me ha quitado el respeto y admiración por la cultura mexicana”, señaló.

Y resaltó que “la libertad creativa” con la que ha trabajado Audiard en este filme permite “descubrir las cosas que México tiene que mejorar” pero también pone de manifiesto la “cultura tan rica, tan hermosa y tan artística” que hay en el país.

Mientras que la mexicana Adriana Paz, otra de las actrices del filme, aseguró que “fue doloroso” ver en la pantalla el miedo con el que viven cada día en su país. “Sabes que hay un peligro latente y sabes que hay que ser cuidadoso”, se lamentó.

Pero al mismo tiempo Audiard ha sabido sacar las cosas hermosas que hay en México al mezclar “con maestría” la música y la danza, que permiten sentir “el dolor, la fibra, la pasión” además de que entendió muy bien la situación que vive el país. “Eres un genio”, le dijo al realizador.

A lo que Edgar Ramírez, otro de los intérpretes del filme, añadió que la violencia es algo habitual en toda América Latina, no solo en México, pero resaltó la habilidad de los latinoamericanos para encontrar esperanza en cualquier situación.

En el mismo sentido se manifestó Karla Sofía Gascón, una actriz española muy popular en México -país al que llegó cuando aún era Carlos Gascón- , que consideró que esta película es un “mensaje de esperanza”, demuestra que “todos podemos cambiar a mejor”.

‘Emilia Pérez’ cuenta la historia de Manitas, un jefe de uno de los carteles más poderosos de México, casado con Jessica (Gómez), que contrata a una abogada, interpretada por Saldaña para que le ayude a transicionar en una mujer.

Gascón interpreta tanto el papel de Manitas como el de Emilia Pérez, la mujer en la que se convierte el narco en una película que ha sido muy bien recibida en Cannes, donde se ha situado inmediatamente como la favorita para la Palma de Oro, un premio que Audiard ya ganó en 2015 con ‘Dheepan’.

“Fue difícil convencerle (a Audiard) porque al principio solo quería que hiciera la parte de Manitas”, recordó Gascón, pero al final consiguió hacer los dos, lo que le permitió seguir de cerca la evolución de personaje. “Es un regalo lo que me ha hecho”, agregó.

Una historia, la de ‘Emilia Pérez’, que surgió de una lectura del director, que encontró en un libro un personaje que quería ser mujer, pero en aquella novela no se contaba qué pasaba con él.

Empezó a desarrollar esa historia y al principio quería que fuera una ópera, pero tras un largo proceso acabó siendo la película musical que presentó hoy en Cannes.

Una película que nunca ha pretendido ser un documental, si no una lectura sobre México, sorbe la música, la cultura, el cine, pero con un gran espacio para la imaginación. “Es un filme más poético que mexicano”, afirmó Audiard.

El cineasta consideró que, al igual que todos sus trabajos anteriores, es un proyecto realizado en colaboración porque es lo que le interesa. “Hago cine para no estar solo, comienzo con laa escritura con un guionista, luego los actores... el cine solo puede ser colectivo, solo veo las cosas así”.

Un sistema de trabajo que creó un gran ambiente en el plató, como resaltó Saldaña, que aseguró que “cada día de rodaje era un nuevo maravilloso día”.