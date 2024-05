Docentes en el Magdalena en cese de actividades por inconformidad de modelo de salud

Santa Marta

Los docentes adscritos al sindicato de educadores del Magdalena decidieron realizar un cese de actividades por 24 horas, ante la inconformidad del nuevo sistema de salud al que están afiliados.

Según el sindicato, lo anterior obedece a la implementación del modelo de salud del Magisterio y sus beneficiarios, la seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra en transición y ha generado traumatismo en la prestación del servicio médico asistencial, dispensación de medicamentos comunes, de control y medicamentos de alto costo, entre otros.

Asimismo, al no cumplimiento de los acuerdos pactados con la Administración Distrital, referente a no tener represarías con los maestros que hicieron uso del día 19 de abril, decretado como día cívico por el gobierno nacional, la no instalación de la mesa de negociación para consensuar el pliego de peticiones radicado el pasado 28 de febrero, y la vulneración de los derechos sindicales, los convenios internacionales de la OIT Nº 151 de 1978.

Ante esta situación, el sindicato ha convocado a una asamblea informativa en Santa Marta para analizar la implementación del modelo de salud del Magisterio.