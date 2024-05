Juan Pablo Correa, el torero colombiano que se destaca en la Feria de San Isidro en Madrid

El torero colombiano de 30 años Juan Pablo Correa, conocido como Juan de Castilla, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la Feria de San Isidro y un poco de su historia.

Para iniciar, Correa comentó que su carrera fue apoyada por el maestro Fernando Botero, “él siempre ha ayudado a personas con talentos relacionados con el arte, ya le habíamos dado unas cuantas vueltas a Colombia de novilleros y pensábamos que teníamos que dar un paso más al frente para seguir creciendo como torero y a mi maestro se le ocurrió la idea de escribirle una carta al maestro Fernando pidiendo una ayuda para que nos avalara para venir a España y él nos apadrinó durante un año y medio”.

Asimismo, el colombiano detalló que tiene actualmente una empresa de paquetería en España y gestiona todos los paquetes que tienen dificultades para ser entregados, “es difícil porque entro a las 5 de la mañana, vivo a una hora de allá, entonces me tengo que levantar a las 3:30 y salgo a la 1. De ahí ya salgo directo para el gimnasio y estoy ahí hasta las 4:00 de la tarde y me voy a almorzar y posteriormente me voy a entrenar hasta las 8:30 de la noche, a mi casa llego a las 9:30, me ducho, ceno y me acuesto a dormir”.

Por otra parte, se refirió a los opositores que tiene la tauromaquia y las alternativas que han ofrecido los animalistas y otros sectores para no sacrificar al animal.

“A parte de ser torero soy auxiliar de veterinaria, mi esposa es veterinaria y zootecnista y hay muchos estudios que avalan que el toro de lidia tiene que ser picado para que el toro pueda desempeñarse perfectamente en la lidia (…) se sabe que cuando el toro está picado libera endorfinas que inhiben el dolor”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación: