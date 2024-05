Mi misión está aquí, no tengo miedo: Gabriel Romanelli, sacerdote en la Franja de Gaza

Gabriel Romanelli, párroco argentino en Gaza y quien es el único sacerdote católico en la Franja de Gaza, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su labor en esa zona y de cómo logró regresar a Gaza en plena guerra.

De acuerdo con Romanelli, “mi misión está aquí y no pude hacerlo antes porque las autoridades israelíes no me lo permitían. Estuve más de siete meses en Belén, en Jerusalén, esperando el permiso para poder volar, pero finalmente me dieron el permiso en ocasión del cardenal, él vino cuatro días y yo me quedé aquí, es la primera vez que podemos hacer esto desde que inició la guerra”.

Asimismo, comentó que la iglesia en la que trabaja se ha visto afectada, “hemos recibido impactos más de una vez, la mayor parte de los que está refugiados en la parroquia son ortodoxos, es decir que son cristianos, pero no reconocen la autoridad del papa. De todos los cristianos que éramos al inicio de la guerra, hemos perdido 36 por bombardeos y falta de asistencia médica”.

Por otra parte, el párroco relató que la gente tiene una capacidad de sufrimiento enorme, “la gran parte, tanto cristianos como musulmanes están puestos en la mano de Dios. Hay una tristeza enorme, conocemos un montón de casos de personas que han perdido a toda su familia”.

En esa misma línea, el sacerdote detalló que “antes de aquel 7 de octubre, Gaza no era Suiza, la vida ya era muy difícil aquí, la mayor parte de las aguas estaban contaminadas, teníamos de 2 a 4 horas de electricidad por día, pero, aun así, había vida, había tres escuelas católicas”.

“Antes la vida era un poco más serena y sobre todo la gente vivía en sus casas, pobre o no, pero vivía en sus casas”, agregó Romanelli.

Para finalizar, destacó que “Dios no está en el mal, Dios no puede hacer el mal, no quiere hacer el mal. El mal es responsabilidad del ser humano, ninguna persona de la parroquia va a acusar a Dios por lo que está pasando,

