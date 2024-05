Así fue como se conocieron Carlos Vives y Julio Sánchez Cristo

A propósito del reconocimiento a Carlos Vives como ‘Persona del año’ por la Academia Latina de la Grabación –Grammy Latino– en reconocimiento a sus tres décadas de trayectoria musical y su filantropía, el cantautor colombiano compartió algunas anécdotas de su carrera artística.

Una de esas historias que evocó el artista fue la de cómo conoció y se hizo amigo del periodista Julio Sánchez Cristo, director de W Radio.

Para Vives, esta amistad nació en tiempos “muy hermosos e importantes” de su vida, pues ocurrió cuando salió del colegio a buscar trabajo y dónde cantar.

El encuentro ocurrió una noche en el establecimiento Doña Bárbara de Bogotá, donde estaban los mejores músicos capitalinos que hoy en día son productores muy importantes como Bernardo Ossa y Sergio Reyes.

“Yo llegué a trabajar allí, cantaba boleros brasileros y abría la noche cantando con un profesor haitiano de la universidad (…) había cierta rasquiña conmigo, me echaban la culpa si se dañaba el micrófono, no sé si era que las ‘peladas’ estaban mirándome mucho”, recordó, entre risas.

En ese momento, Sánchez Cristo acudió al lugar con un amigo y lo vio cantando: “Cuando me bajé (de la tarima), me iba a ir para mi casa antes de que me echaran la culpa de cualquier cable pelado o alguna vaina. Julio me dijo: ‘venga, chino, ¿qué va a hacer mañana a las 7:00 de la mañana? Ven con tu gente mañana, te espero en los estudios de JES porque vamos a grabar una cantante brasilera que se llama María Greusa y queremos que tú abras el programa”.

Al día siguiente, acudieron sin dormir a los estudios a sabiendas de que Julio Sánchez Vanegas “ya era productor de televisión y, por supuesto, una figura importante en nuestra televisión”.

Así, Carlos Vives cantó en el programa con ropa prestada y, posteriormente, su música comenzó a despertar interés.

“Se interesaron en promocionar mi música, me apoyaron en un primer concierto de aquellas baladas. Cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico, me dieron la oportunidad de regresar a mi país en momentos muy difíciles y hacer ese concierto en un famoso teatro aquí. De ahí para adelante, ellos (Julio Sánchez Cristo y Julio Sánchez Vanegas) siempre fueron muy cariñosos con mi trabajo y mi carrera”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a Carlos Vives en La W: