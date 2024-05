Al Oído: Presidente Petro delega más tareas, ¿más tiempo para “agenda privada”?

Por qué en medio de tantas dudas llegan más. La firma del presidente en el decreto que busca darle mayores facultades a los ministros de su gabinete. Desmenucemos esto.

Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 9, el decreto en las nuevas facultades plantea que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, podrá designar alcaldes y gobernadores ad-hoc.

Los ministros y directores de departamentos podrán proveer las vacancias definitivas de los empleos que se presenten en sus carteras, excepto empleos de viceministro.

El ministro de Defensa, por ejemplo, ahora tendrá funciones adicionales con respecto al personal de las Fuerzas Militares como el ingreso al escalafón de oficiales, el otorgamiento de medallas y condecoraciones militares al personal o a instituciones nacionales, el llamamiento al servicio y llamamiento especial al servicio de oficiales, la ejecución de sanciones disciplinarias, el retiro del servicio activo y las reincorporaciones. Esto liberará mucho al presidente.

Si todos tendrán mayores funciones y facultades, calculen cómo quedará la jefe de jefes, la doctora Laura Sarabia.

Lo que uno se pregunta realmente es si podrán los ministros con más tareas. Lo digo porque muchos no muestran resultados ni con las que tienen. Por ejemplo, ayer no pudieron realizar el debate de control político a la salud de los maestros porque resulta que la joya del ministro de Salud no asistió. Eso es lo que les importa la vida de nuestros docentes.

Esto sin contar la división interna que hay actualmente en el gabinete, un gabinete que el presidente parece no escuchar, no conocer a fondo y dejar que personas sin mayor conocimiento y experiencia las resuelvan.

Ministros en peleas con otros y funcionarios, las banderas principales del presidente como la vida y la paz con cero resultados y al contrario generando desesperanza por escalada de ataques violentos. El ministro de Salud tiene molestia con el ministro de Hacienda; el aliado del presidente, Daniel Quintero, tiene pésimas relaciones con el director del DPS, Gustavo Bolívar. El doctor Bolívar tiene pésimas relaciones con la futura candidata presidencial María José Pizarro, y eso sin decirles todos los que tienen inconformismo por Laura Sarabia.

Ahí sí como en la vida, los que no hacen les da envidia de los que hacen y a mí juicioso, Sarabia no solo es inteligente, es la que le mete el alma al gobierno, pareciera que es la que siente cada dolor y la de los pocos que hacen. En fin, como si el presidente no tuviera suficientes incendios, otros le generan más.

Y resulta que en ese panorama les preocupa que el expresidente Álvaro Uribe diga lo que muchos piensan: que el país está totalmente descuidado en materia de seguridad y que mientras son condescendientes con unos, nuestros militares se sienten solos.

Pero bueno, acá se dedican es a crear globos, se les agota el tiempo y lo único que siguen dando son escándalos y apenas van dos años. Imagínense cómo terminará esto. ¿Cuántos escándalos por corrupción faltan? Eso, sin saber si quedará su mayor legado, un libro de trinos, un mandatario que canceló más que nadie su agenda con una familia bastante particular.

Al final del día los que tenemos más tareas y responsabilidades somos los de a pie porque nos toca seguir remando y trabajando mientras ellos se lanzan el balón sin darse cuenta de que son el gobierno.

En dado caso, toda mi solidaridad con Daniel Samper, director de Circombia, él sí no puede cancelar por agenda privada ¡Que continúe el show, porque es un bálsamo reír en tiempos en los que pareciera que todo nos quiere hacer llorar! Gracias Daniel.