“Si requieren mi salida es porque necesitan el puesto”: gerente saliente de Fonprecon

Francisco Ramírez, director saliente del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), estuvo en La W para hablar de su pronunciamiento en el que señaló que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo sacó porque necesitan puestos.

“No hay un argumento o razón válida para hacer cesar la labor que se viene cumpliendo en la depuración de megapensiones y recuperación de cartera. O no soy del gusto o no están de acuerdo con lo que se hace”, dijo.

“Si requieren mi salida es porque necesitan el puesto, no sé quién venga”, añadió.

Asimismo, expresó que ya le habían pedido su renuncia, pero él les digo que estaba tramitando su pensión.

“La norma dice que mientras uno esté trabajando en el proceso de su pensión, es normal que le permitan pensionarse y retirarse”, comentó.

Finalmente, aclaró que la elección del director de Fonprecon obedece de la necesidad del Ministerio, pero el cargo depende del presidente.