Hamás no reconoce el derecho que tiene Israel de existir: ex viceministro de Israel

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este viernes a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah para evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos de Gaza como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio, y le ordenó garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar denuncias de genocidio.

A propósito de esto, La W conversó con Danny Ayalon, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, sobre las repercusiones de esta decisión y la respuesta que dará su país.

“Israel va a adelantar consultas serias, por supuesto que no va a tomar una decisión a la ligera, pero sí lo toman muy en serio teniendo en cuenta la argumentación de la Corte. Sin embargo, para mí la argumentación está viciada o parcializada porque no tienen en cuenta la situación o el panorama completo”, dijo para iniciar.

Asimismo, expresó que “después de 7 meses, el efecto de la guerra ha sido tan lenta porque Israel quiere minimizar precisamente esas muertes en la Franja de Gaza. Es difícil porque Hamas está usando a su propia gente como escudos humanos y por eso el movimiento de Israel ha sido lento y por eso después de siete meses continúa la guerra”.

“Hamás no solo es una amenaza para Israel, sino que también es una amenaza para su propio pueblo, por eso Israel tiene que hacer todo para que Hamás salga de la Franja de Gaza, para que se instale un nuevo régimen. Hamás no reconoce el derecho que tiene Israel de existir”, enfatizó.

Por otra parte, el ex viceministro destacó que no considera que Estados Unidos vaya a permitir que se imponga ese fallo de la Corte en contra de Israel, “muchos otros países van a seguir a Estados Unidos si ellos se declaran en contra de la decisión de la Corte. Hay que entender que, si Israel es castigado por defenderse, ningún otro país en el mundo va a estar seguro y por eso creo que Estados Unidos no va a permitir que eso suceda”.

Agregando que “Estados Unidos busca acabar con el terrorismo islámico radical, con todos estos grupos que son apoyados por Irán, y Estados Unidos no le van a dar esa ventaja al gobierno iraní, por eso creo que Israel no va a ser perjudicado económicamente o de ninguna forma”.

Por último, Ayalon dejó claro que Hamás es una organización de terror y por esto no debería estar siendo representada en la Corte.

“Sudáfrica debería avergonzarse de estar respaldando a Hamás porque no lo están haciendo por el sentido de justicia, sino que lo está haciendo por su propio beneficio económico y político. Espero que la comunidad internacional entienda que esta decisión de Sudáfrica viene de Irán y de Hamás”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: