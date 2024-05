Jorge Robledo por caso UNGRD: “Petro presume una inocencia, pero los hechos lo condenan”

El exsenador Jorge Robledo y la senadora Clara López conversaron en La W a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en rechazo de los señalamientos que indican que funcionarios de su Gobierno están inmersos en hechos de corrupción relacionados con la “compra” de congresistas para tener beneficios en los proyectos propuestos.

Robledo reiteró, como lo dijo en su carta, que la defensa de Petro a su Gobierno constituye una obstrucción a la justicia “por el tono en el que está planteando las cosas” y podría afectar las decisiones que tomará la Fiscalía General de la Nación al respecto.

“Hace 15 días, cuando estalló este escándalo, fue capaz de decir que ‘miente todo aquel que diga que le dieron plata al presidente del Senado para aprobar esas leyes’. Si mañana un fiscal sale y respalda esas acusaciones, entonces está mintiendo y eso es absolutamente irresponsable por parte de Gustavo Petro porque él no es omnipresente ni puede saber cada detalle de la vida de Olmedo López”, indicó.

En ese sentido, advirtió que los colombianos “tenemos derecho a opinar libremente y la Fiscalía tiene derecho a actuar sin que la agreda, la maltrate o la amenace el presidente”.

“Estamos hablando es de un presidente que está utilizando los medios de comunicación como un irresponsable, haciendo aseveraciones que no puede hacer (…) no nos vengan con el cuento de la presunción de inocencia, no funciona en el caso de Gustavo Petro porque está presumiendo una inocencia que no tiene cómo presumir porque los hechos lo condenan”, repuso Robledo.

En esa línea, Robledo indicó que “no es posible que un presidente de la República salga a hacer estas aseveraciones contra las evidencias, ¿quién nos asegura que la votación de la reforma pensional no se tramitó con plata de la corrupción? ¿Quién nos asegura que en el Senado no pasó lo mismo?”.

