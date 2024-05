Al Oído | Constituyente, un absurdo que une a Petro, a ‘Iván Márquez’ y a Álvaro Leyva

A las dos semanas de estar en el poder, el Gobierno de Gustavo Petro expresó por todos los medios que habían encontrado la “olla raspada” y eso lo repitieron mil veces. ¿Se imaginan si así se han conocido escándalos de corrupción, cómo estaríamos donde no encontraran la supuesta “olla raspada”?

Olmedo López habla de $380.000 millones en proyectos y efectivo para congresistas. No da más nombres, no menciona contratistas y, lo más delicado, no dice quién dio la orden. Otra cosa, ¿por qué no habla de regresar recursos?

Si no se quiere que el Congreso de la República siga con un manto de duda encima, por respeto al Gobierno y al país, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debería renunciar para no generar más ruido y hacerle más daño a la cartera y sus funcionarios. De lo contrario, será el responsable de que el trabajo legislativo pierda toda validez.

Hace un mes, el presidente anunció una mesa técnica anticorrupción y nada que avanza, como todo en este gobierno. Lo único que avanza es la capacidad que tienen para desviar atención, crear globos y lavarse las manos.

Acá no fue poco lo que se corrió la línea ética, discúlpenme. El señor Olmedo López tiene que agilizar porque, a hoy, solo parece usar los medios para una estrategia de dar pistas sin mayores pruebas a cuentagotas.

Frente a todo esto, ahora sí se volvieron tímidos en el cambio al exigir honestidad y verdad. Cuando ocurrió lo de Centros Poblados en el gobierno del expresidente Iván Duque, no estimaron en exigir verdad como debe ser y, en aquel momento, decían que era responsabilidad del presidente. Ahora la novela nueva trae por libreto la victimización y un “el presidente no sabía nada”, “nadie sabía nada”, “esto no es con nosotros”.

Con ese panorama, no sorprende para nada que vuelvan a inflar el distractor de la constituyente, ahora usando al proceso de paz en el cual el expresidente Juan Manuel Santos y el exnegociador del acuerdo Humberto de la Calle dejaron claridad que la sola idea es un absurdo, que el acuerdo no contempla esa idea y que solo buscan distraer.

Lo curioso es que siempre que salen con un globo es porque se viene un escándalo peor.

Oído, que quieren minimizar uno de los peores casos de corrupción que ha vivido este país. Lo peor es verlos compararse con los gobiernos de antes, porque entonces jamás les molestó la corrupción, solo que ellos no se quedaran con los recursos.

Y eso que dijeron que encontraron la “olla raspada”…