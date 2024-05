No nos gusta la Constitución del 91: Isabel Zuleta ante propuesta de reelección para Petro

Los senadores de la República Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y David Luna, de Cambio Radical, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la propuesta que surgió para una posible reelección del presidente Gustavo Petro.

Zuleta inició explicando que esa no es una idea del presidente, pero sí es una propuesta de los integrantes del Pacto Histórico, pues, según ella, ha quedado demostrado que “cuatro años no alcanzan para el proyecto de la paz”.

“Él no ha hecho esa referencia, siempre ha estado en desacuerdo, pero nosotros también tenemos derecho a opinar. No veo una incoherencia porque hoy, más que nunca, podemos decir que cuatro años no alcanzan para el proyecto de paz, este proyecto político es de largo plazo, llegamos para quedarnos”, dijo.

“No está bien que no podamos poner ideas en medio del momento político que vivimos. Yo estoy de acuerdo con la Constituyente y hay suficientes razones”, añadió.

Ante el caso de que se apruebe la reelección, la senadora del Pacto mencionó que no sabe si alcanzan los votos en las urnas, pero “el momento constituyente no es un cálculo electoral, sino un sentir popular”.

Fue de esta manera que aseguró que es una idea que muchos vienen diciendo y trabajando hace mucho tiempo porque “no nos gusta la Constitución del 91 por diferentes razones”.

¿Cuál es el argumento para reelegir a Petro?

“Yo reitero, no es una idea del presidente, es nuestra y tenemos derecho a hacerla. Ha sido imposible gobernar”, sostuvo.

Repuesta de David Luna

Para el senador de Cambio Radical es claro que la reelección es la obsesión de Gustavo Petro y buscará cualquier medio para hacerlo. Sin embargo, aseguró estar listo para discutir, votar y plantear opiniones al respecto.

“Yo sabía que el presidente quería romper las reglas y estamos dispuestos a dar ese debate en el Congreso”, mencionó.

Asimismo, les pidió a los colombianos “pellizcarse” ante la propuesta de reelección del presidente, “no es un globo, es una realidad”.

Señaló que este debate de la reelección de Petro no es algo nuevo, pues él lo advirtió desde enero de 2024, ahora “el tiempo me da la razón”.

“Quiero saber qué piensan los jóvenes con el incumplimiento del Icetex, qué piensan los maestros con su sistema de salud, qué piensan en el Cauca”, afirmó.

Finalmente, expresó que la idea con esta propuesta de reelección es distraer a la población de lo importante en el país: el control en el Cauca y el bajo crecimiento económico.

“Quieren distraer a la población de los realmente importante en el país como Cauca y el pésimo servicio que están recibiendo los colombianos, como en el caso del Magisterio”, concluyó.