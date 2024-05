Al Oído: Destruyen el sistema de salud por revanchismo; son vidas, ¡deténganse!

Frente a los ojos de todos, cada día el revanchismo lleva a más daños colaterales. Lo que sucede en Colombia no es de un gobierno en contra de un sector político o en contra de los empresarios, es en contra de un país.

Con la decisión de Sura de solicitar la salida del sistema, aumenta la crisis que no quieren reconocer, una EPS que no era perfecta, pero sí era EPS que prestaba el mejor servicio. Hace un año y cuatro meses exactamente la exministra de Salud Carolina Corcho lo había advertido cuando dijo ‘hay que crear un caos’, y aunque muchos no lo creíamos, hoy ya lo empezamos a ver.

Obvio que se despiertan angustias y es por los criterios con los que se deciden, muchos dicen, pero el expresidente intervino más de 10 EPS, sí, pero los criterios no eran por revanchismo. Es inevitable que no nos recuerde lo que sucedió en la alcaldía del hoy presidente, cuando el mandatario le quitó el manejo de las basuras a los privados para administrarlo desde el Distrito.

En píldoras para la memoria, les recordamos que, a los 5 días, Bogotá tuvo un colapso de basura en ese entonces. Me atrevo a decir que ahora sí estamos viviendo la crónica de una muerte anunciada.

Se está abriendo un hueco enorme que es una cadena que solo desata una crisis, en el que se afecta desde la EPS, la clínica, el médico y el usuario.

¿Entonces la salud era perfecta? No, por supuesto que en Colombia se puede mejorar el sistema de salud, pero no pueden existir cambios para afectarlo, desde 1991 el sistema de salud ha marcado la evolución social de desarrollo de nuestro país, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Sí, aunque les digan lo contrario. Hoy, el ego y un revanchismo político, que lo mueve una narrativa cargada de odio por el que piensa diferente, afectará sólo la vida de muchos.

Otros aún dicen ‘frescos, eso no va a pasar nada’, y cada día empeoramos más, cada día el presidente se radicaliza más.