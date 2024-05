El Gobierno no ha generado crisis financiera en el sistema: superintendente de Salud

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la solicitud de desmonte voluntario que hizo Sura en las últimas horas.

De acuerdo con el superintendente, no se ha empezado a estudiar la posibilidad de desmonte voluntario que solicitó Sura, “es la primera vez que una aseguradora pide usar esta figura en el país, que tiene establecidos unos tiempos de ley claros y puede ser aceptada o rechazada por parte de la Superintendencia de acuerdo con las condiciones”.

Asimismo, especificó que la Superintendencia tendrá 65 días hábiles para responder a la solicitud de Sura.

“Solo hasta ese momento, los afiliados tendrían una comunicación frente a si hay alguna variación o no y de todas maneras esa variación no sería de inmediato, por eso la figura habla de un desmonte progresivo”, explicó.

En esa misma línea, el funcionario comentó que “no se ha estudiado la solicitud, no se ha dicho si se puede o no aprobar, pero dentro de la solicitud de Sura, ellos dicen que en caso de que el plan de desmonte no sea aprobado, ellos solicitan la intervención forzosa administrativa para administrar y la toma de bienes, haberes y negocios por parte de la Superintendencia”.

Sumado a esto, dejó claro que ninguna de las EPS está en proceso de liquidación, “todas continúan con su aseguradora, no hay traslado de ningún paciente. Ni siquiera Compensar.”

Por otra parte, Leal se refirió a la crisis financiera que hay dentro del sistema de salud, “Acemi y las EPS dicen que el Gobierno no les da la plata suficiente, pero ellos no están siendo eficientes en la aplicación de la UPC (…). La crisis financiera no es creada de ahorita, la crisis financiera es producto del mal manejo administrativo y financiero que no fue reportado y que no sabemos en qué se empleó”.

Por último, destacó que “el Gobierno Nacional no ha generado esa crisis financiera”.

Escuche la entrevista completa a continuación: