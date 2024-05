“Si se quiere dedicar a la política puede volver al Concejo”: Carvalho a director de UNGRD

Después del tensionante momento que se vivió en el debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, al que fue citado el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, varias voces se pronunciaron frente a su gestión, entre esas las del representante Daniel Carvalho.

“La primera hora el director Carillo tuvo un enfrentamiento y unas declaraciones, a mi proce, irrespetuosas hacia algunos congresistas y luego, llegó a la comisión sexta en donde lo estábamos esperando y allí, aprovechamos para reprocharle el hecho de que no se había presentado a numerosas citaciones que le habíamos hecho. Está respetando al Congreso con sus declaraciones y finalmente, está confundiendo las funciones de director de la Unidad con las de alguien que se dedica a hacer política”, señaló el representante Carvalho ante los micrófonos de la W Radio.

Por su parte, el director de la Unidad señaló en entrevista que no estaba haciendo campaña política como lo dijeron los congresistas Cathy Juvinao y Duvalier Sanchez.

“Eso no es cierto, yo lo único que quiero con esto es salir vivo, esa es la cruda realidad. Yo tengo suficientes problemas con la unidad que van más allá de los escándalos de corrupción. Los escándalos son solo una parte y, por supuesto que, ese saqueo del Estado afecta a todo lo demás, pero yo tengo serios problemas con la misionalidad. Yo aquí aprovecho para decir que si de algo me siento orgulloso es poder decirle al país que la misionalidad de la entidad no se ha detenido ni un minuto. Yo decía ayer en el debate, que no le gusto al representante Carvalho porque tiene una postura política que es totalmente respetable, pero yo decía que en ese debate en donde no me amordazaron, que yo estaba viviendo dos vidas: una en la que le respondía a los medios y otra la de avanzar con la misionalidad”.

Entre tanto, el representante señaló que él no se dedicaba a atacar funcionarios y que ha procurado ser muy respetuoso.

“Cuando el señor presidente o el Gobierno lo hace mal, mi obligación como congresista es decirlo y eso he hecho con respeto y argumentos. Yo he felicitado el hecho de que el señor Carrillo denuncie la corrupción dentro de la Unidad, pero eso es muy diferente a dedicarse a hacer política, un funcionario no se dedica a hacer política, tampoco a atacar a los partidos, si se quiere dedicar a hacer política se puede devolver al Concejo de Bogotá o denunciar lanzarse a la Cámara, bienvenido. Pero uno no puede desde el cargo director ponerse a lanzar discurso políticos”.