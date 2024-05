Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

7:00 a.m.: W Radio conoció a través de un derecho de petición que Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, y quien resultó salpicado en el escándalo de corrupción Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no tuvo reuniones en la Casa de Nariño con el presidente del Senado, Iván Name, ni el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quienes habría ordenado entregarle coimas por 4.000 millones de pesos.

Por: Alejandra Uribe.

