Fuerte debate entre Óscar Villamizar y Alfredo Mondragón por Mesada 14 para fuerza pública

Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, y Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre la Mesada 14 para los veteranos de la fuerza pública.

Esta propuesta, aprobada de forma unánime en octavo y último debate, contó con 101 votos a favor y cero en contra por los tres artículos que la conforman.

Para iniciar, el representante Villamizar explicó que “ayer pusimos como primer tema del orden del día el tema de la Mesada 14. Sin embargo, cuando estábamos en plena discusión llega un concepto que saca de la Mesada 14 al personal no uniformado de la fuerza pública y entra una contradicción”.

Añadiendo que “el decreto 1214 del 90 determina que esas personas no uniformadas hacen parte de la fuerza pública y por ende el Gobierno Nacional o el Ministerio de Hacienda no podría emitir un concepto diciendo que para unas personas sí y para otras no. Logramos avanzar, esto estaba enredando el proyecto de acto legislativo”.

Por su parte, el representante Mondragón aseguró que “la Mesada 14 fue eliminada a través del acto legislativo 01 del 2005, cuando gobernaba Álvaro Uribe. Eliminaron la Mesada 14 para los regímenes especiales y la dejaron para los regímenes exceptuados de las Fuerzas Militares y para el presidente de la República”.

Frente a esto último, Villamizar respondió que “me parece lamentable que el Gobierno termine no dándose cuenta de que llevan dos años de Gobierno y no han hecho nada. A los militares la Mesada 14 nunca se les quitó, se les ha venido pagando, entonces no es cierto que lo que dice Mondragón. Esto se hace para darle seguridad jurídica a esos pagos”.

“Ayer pasó que el Gobierno Nacional se quiso bajar de la Mesada 14 porque son miserables, porque eso le cuesta al Gobierno Nacional 12.000 millones de pesos al año para sacar de la Mesada 14 al personal no uniformado. Les gusta hablar de todo para no ser culpables de nada”, especificó.

A su vez, el representante Mondragón respondió tajantemente que “al Centro Democrático no le gusta que la población tenga memoria y les hable de Uribe porque cuando hacen memoria se dan cuenta que en 2005 aprobaron un acto legislativo que acababa con la Mesada 14″.

“En este Gobierno del presidente Gustavo Petro y con nuestra bancada del Pacto Histórico es que estamos dando la certeza jurídica a nuestras Fuerzas Militares y la Policía”, puntualizó Mondragón.

Escuche la entrevista completa a continuación: