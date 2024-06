“Fui retenido”: alcalde Carlos Pinedo responde tras fotografías junto a alias ‘Camilo’

En diálogo con La W, el alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo, se pronunció acerca de las fotografías reveladas en exclusiva por este medio, las cuales están en poder de las autoridades y de agencias de inteligencia del Estado, en las que se le ve reunido con César Gustavo Becerra Gómez, alias ‘Camilo’, quien es comandante y vocero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según las imágenes conocidas por este medio, el mandatario compartió un efusivo saludo con el integrante del grupo delincuencial.

La reunión, que se habría realizado en la vereda Orinoco, habría tenido lugar en el mes de febrero de 2024, un mes después de la posesión de Pinedo como alcalde de Santa Marta. Dos meses después, en abril, alias ‘Camilo’ fue capturado en un puesto de control en zona rural de Santa Marta con armas cortas y largas.

Al respecto, el alcalde se justificó asegurando que no se trató de un encuentro acordado, sino de un secuestro: “Yo fui retenido el 2 de abril en La Tagua por un grupo armado de seis o siete hombres con fusiles. Me quitaron los teléfonos y desarmaron a mi escolta. Yo no tenía claro quién era el personaje, (pero) empezaron a hablarnos de que ellos se querían vincular a la Paz Total y que ese era el mensaje que querían enviarle al presidente Gustavo Petro (...) las personas que me retuvieron, me estaban grabando”.

Además, advirtió que existe un complot en su contra, pues sostuvo que “contradictores políticos quieren dañar el nombre de Carlos Pinedo”.

También sostuvo que las fotografías son “manipuladas”, al afirmar que ese encuentro no se produjo en febrero sino en abril de 2023.

“La versión (de este encuentro) es la denuncia que está en la Fiscalía General de la Nación. Estábamos en campaña política y fuimos retenidos por hombres armados que portaban fusiles. Es evidente que no soy amigo de estos personajes”, indicó el mandatario de la ciudad de Santa Marta, al asegurar que ya puso en conocimiento de las autoridades estos hechos.

En cuanto al abrazo, el alcalde argumentó: “Hay dos fotos, de manera malintencionada preguntan (por) el abrazo pero (ocurrió) cuando yo me estaba yendo. Obviamente, ante seis personas armadas hay que mostrarse amigable, pero no muestran las otras fotos cuando tengo cara de incomodidad por esta en esa reunión, porque estaba secuestrado” indicó.

También afirmó que no fue maltratado por las personas que se encontraban armadas, pues aseguró que, cuando lo retuvieron, “pidieron que le enviara un mensaje al Gobierno”.

Sobre la reacción del presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X (antes Twitter) hizo duras críticas al alcalde, Pinedo advirtió: “Me da muchísima preocupación que el presidente, sin tener conocimiento de absolutamente nada, salga a señalarme de manera irresponsable”.

Cabe recordar que el presidente Petro escribió lo siguiente:

“Muchos alcaldes de oposición gritan ‘¡Seguridad!’ buscando apoyo popular y descrédito del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional viene en lucha abierta desmantelando bandas, pero lo que encontramos es que algunos alcaldesse abrazan con las bandas delincuenciales. Siguen el eco del viejo modelo paramiliar y buscan que las bandas controlen electores y recojan dineros para volverlos votos y financiación ilegal de campañas. El abrazo al criminal mientras delinque la banda es un empoderamiento del crimen contra la ciudadanía. ¿Todo el trasegar contra el voto libre de la ciudadanía samaria era para esto?”.

Por otra parte, La W también ha podido conocer que tras la reciente captura de alias ‘Muñeca’ y alias ‘El Menor’, quienes eran cabecillas principales de las Autodefensas de la Sierra Nevada, en estos momentos se está librando una disputa interna por saber quién va a ocupar el lugar de estos dos delincuentes.

Por esa razón, se convocó a una reunión para decidir quién va a asumir el mando de la organización y de la línea de narcotráfico. Quien suena como posible nueva comandante del grupo armado sería alias ‘Pinocho’.