“Sin el Día D, actualmente no tendríamos una idea de paz”: historiador inglés

James Holland, historiador inglés y autor de Normandía 44 D-Day and the Battle For France, habló en La W sobre el aniversario 80 del desembarco de Normandía.

Para iniciar, comentó que “la importancia de este día es que no hubiéramos tenido actualmente una idea de paz, hubiéramos tenido una idea de una guerra fría. Las libertades que estamos disfrutando en Francia, en Italia y en Gran Bretaña no hubieran ocurrido si no fueran por el Día D. La situación que hubiese ocurrido es que continuaría la tiranía alemana, seguiría la ocupación de Europa a Occidental y hubiese una Europa comunista”.

Asimismo, indicó que “la destrucción que estamos viendo en Ucrania podría ser comparada con la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que para esa época le tomo 5 años para tomar una decisión de combatir al enemigo. El Día D fue tan grande en aire y tierra que necesitó de la unión de todos los aliados que empezaron a pelear por un objetivo en común”.

Por otra parte, Holland indicó que la historia no se repite, se repiten los comportamientos de los humanos y eso es lo que estamos viendo, “después de la difícil crisis económica del 2008 y del COVID donde se acabó la economía de Occidente, las personas empiezan a buscar unas salidas populistas (…) no hemos aprendido nada después de la Segunda Guerra Mundial”.

Para finalizar, se refirió al poco interés que tienen los jóvenes por el D-Day.

Escuche la entrevista completa a continuación: