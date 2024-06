“Usted es un bandido de la primera línea”: Óscar Villamizar a Alfredo Mondragón

Los representantes Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, conversón en La W sobre la aprobación de la reforma constitucional que establece la Mesada 14 para los veteranos de la fuerza pública.

Durante la entrevista, el representante del Pacto Histórico aseguró que en 2005, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se eliminó la Mesada 14 a través del acto legislativo 01 de ese año. “Eliminaron la Mesada 14 para los regímenes especiales y la dejaron para los regímenes exceptuados de las Fuerzas Militares y para el presidente de la República”.

Sin embargo, Villamizar lo confrontó y aseguró que las afirmaciones de Mondragón son mentira, “a los militares la Mesada 14 nunca se les quitó, se les ha venido pagando, entonces no es cierto que lo que dice Mondragón. Esto se hace para darle seguridad jurídica a esos pagos”.

Añadiendo que “el país estaba mejor en la época de Uribe que en lo que está hoy, yo no le tengo miedo a la historia, el que le debe tener miedo a la historia es usted (Mondragón). A mí no me preocupa que revisen el gobierno de Uribe, yo no era congresista en esa época y creo que él tampoco. Usted luchaba por la primera línea, usted era de los bandidos que salía a dar piedra contra la Policía. Usted es un bandido de la Primera Línea”.

Frente a esto, Mondragón respondió: “usted (Villamizar) es un mentirosito que como dice cualquier bobada no es capaz de sustentarlo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: