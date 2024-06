¿El contrato de Falcao con Millonarios podría extenderse al 2025? Esto dijo ‘El Tigre’

Falcao García y Millonarios. Foto (Photo by Alvaro Medranda/NurPhoto via Getty Images)

En entrevista en primicia con La W, con Julio Sánchez Cristo, Radamel Falcao García reveló detalles de su contrato con Millonarios y cómo terminó firmando con el equipo capitalino, entre otros temas.

‘El Tigre’ aseguró que desde niño siempre soñó jugar con Millonarios y será muy especial para él “vivir todo el cariño en cada uno de los estadios de Colombia”.

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, añadió.

Sobre su contrato, explicó que inicialmente se firmó por seis meses por cuenta de un tema “determinante, que era el impuesto al patrimonio”.

Sobre la posibilidad de extender el contrato al 2025, afirmó que es algo que se debe revisar a medida que pase el tiempo y de acuerdo a los objetivos alcanzados.

“Vamos a empezar en este segundo semestre y veremos si las cosas están bien y se logran los objetivos y si se puede extender la continuidad para el 2025″, dijo.

Asimismo, contó cómo se dio la negociación que duró varios días, teniendo en cuenta que el conjunto ‘embajador’ intentó ficharlo en varias ocasiones.

“Gustavo (Serpa) es una persona que defiende los intereses de Millonarios, tienen un plan, un proyecto organizado. Entonces, creo que durante mucho tiempo lo he intentado, ha sabido seducirme, yo quería, tenía las ganas, pero siempre había trabas que lo impedían”.

¿Qué tanto pesó su familia para fichar por Millonarios?

“Muchísimo. Lorelei siempre me ha apoyado los proyectos deportivos y en esta no fue la excepción. Para ella también era ilusionante estar en Colombia y que nuestros hijos pudieran recibir lo que los colombianos nos han manifestado”, afirmó.

De la misma manera, comentó que siempre ha tenido presente que él no solo representa un nombre, sino a todo un país.

“Aprendí desde temprana edad que representaba a un país para intentar cambiar esa imagen (que tenían el país afuera)”, dijo.

Debut con Millonarios ante River Plate en el Monumental

“Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental”, comentó, sin olvidarse de que el club argentino de la banda cruzada fue el equipo que lo formó desde niño y le dio los valores que hoy representa: “eso para mí es todo”.

Selección Colombia en la Copa América

“Tenemos mucho talento, el equipo está fuerte y unido. Entonces, realmente con toda la fe para que el equipo pueda triunfar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Falcao García en La W: