Murió Abdul ‘Duke’ Fakir, unos de los fundadores de The Four Tops

Abdul «Duke» Fakir, miembro fundador del grupo The Four Tops, estandarte de lo que se llamó el mítico sonido Motown, ha fallecido en la ciudad de Detroit (Michigan) a los 88 años, informan medios locales.

Reviva la entrevista de Abdul ‘Duke’ Fakir en la W en el siguiente audio.

Play/Pause Murió Abdul ‘Duke’ Fakir, unos de los fundadores de The Four Tops 02:55 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1721755151_688_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fakir falleció ayer lunes en Detroit de un fallo cardíaco, rodeado de su esposa Piper y sus seres queridos, según un comunicado facilitado por un portavoz de la familia que reproduce la CNN.

“Nuestros corazones están tristes mientras lloramos la pérdida de un pionero, icono y leyenda de la música que, a través de sus 70 años de carrera musical, tocó las vidas de tantos mientras continuaba de gira hasta finales de 2023, y se retiró oficialmente este año”, decía el comunicado de su familia.

“Como último miembro fundador vivo del icónico grupo musical The Four Tops, encontramos consuelo en que el legado de ‘Duke’ sigue vivo a través de su música para las generaciones venideras”. Agrega la nota que reproduce el medio estadounidense.

Fakir era el último miembro original superviviente del cuarteto, conocido por canciones como “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” y “Reach Out I’ll Be There”. El grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990.

Formó el cuarteto que se convirtió en los Four Tops junto a sus amigos Levi Stubbs, Renaldo «Obie» Benson y Lawrence Payton cuando eran estudiantes del Pershing High School de Detroit en 1953, recuerda la revista RollingStone.

La formación original de los Four Tops se mantuvo unida hasta 1997, cuando Payton murió de cáncer de hígado. Tras la muerte de Benson en 2005 y de Stubbs en 2008, la responsabilidad de mantener vivo el nombre del grupo quedó en manos de “Duke”, señala el medio.

Nacido en Detroit, ya en el instituto, Fakir comenzó a tocar música con los futuros miembros de la banda Four Tops y en 1954, formaron la primera integración del grupo en Detroit llamada Four Aims, según una biografía del grupo que figura en el Motown Museum y cita CNN.