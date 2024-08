Debate congresistas: ¿es viable el acuerdo nacional de Petro tras dos años de mandato?

Tras dos años de mandato, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en su intención de alcanzar un acuerdo nacional en Colombia. No obstante, hay quienes señalan que realmente no existe esa intención desde el Gobierno.

Al respecto, las senadoras Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W. Y aprovecharon para hacer un balance de los dos años de gestión del gobierno Petro.

Le puede interesar Paloma Valencia responde a alocución del presidente Petro por sus dos años de mandato

“Yo creo que los acuerdos nacionales se necesitan en Colombia. Lo que pasa es que yo no veo en el gobierno Petro ningún interés de hacerlos. El presidente en todos los discursos importantes habla sobre el acuerdo nacional, pero inmediatamente uno hace una propuesta distinta a la que ellos pretenden, nos llama asesinos, esclavistas, extrema derecha”, dijo Valencia.

De hecho, la senadora señaló que recientemente cuando la bancada del Centro Democrático presentó su propuesta de reforma a la salud, lo primero que mencionó el presidente Petro es que hay un sector de congresistas a los que les gusta “robarse la plata de la salud (...) Entonces, al presidente le cuesta mucho trabajo hablar con quienes piensan distinto y muchísimo más trabajo tratar de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández dijo que, desde el primer momento, incluso desde épocas de campaña, el presidente Gustavo Petro ha manifestado la voluntad de llegar a consensos, pero a pesar de los esfuerzos posibles para conversar y dialogar con los distintos sectores políticos, no ha habido voluntad de la oposición. “Uno no puede llegar a un acuerdo imponiendo”, dijo.

La senadora del Pacto Histórico agregó que la oposición y algunos sectores no tienen intención de ceder y que su voluntad real es la de “mantener el status quo y mantener las cosas tal cual como venían. (...) Lo que se encuentra uno es con un ánimo dilatorio para no dar el debate de frente, no encuentra unos argumentos”.

El jefe de Estado ya aseguró que, por medio del acuerdo nacional, pretende sacar adelante la reforma a la salud, la reforma al manejo de los servicios públicos, la implementación del Acuerdo de Paz y la lucha contra la corrupción.

Escuche la entrevista completa a continuación: