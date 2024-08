Es posible que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con Puigdemont: exministro de España

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior de España, conversó en los micrófonos de La W sobre el caso de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, quien nuevamente se fugó tras dar un discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona.

De acuerdo con el exfuncionario, “a mí no me sorprende, todo esto es un largo proceso que arrancó José Luis Rodríguez Zapatero con el mal llamado proceso de paz y cuando se produce un proceso como ese no hay leyes, en España estamos gobernados por un frente popular y no tiene límites”.

Añadiendo que lo importante es entender que “cuando un gobierno es el fruto de una negociación con un grupo terrorista luego ya no hay normas, no hay ley, entonces esto no nos sorprende”.

De acuerdo con Oreja, aunque no tiene información porque desde hace varios años está lejos de la política, “no me extrañaría que esto hubiese sido fruto de un cierto acuerdo del Gobierno de España, de Pedro Sánchez con Puigdemont y con las personas que lo han representado en la misma, porque al final lo que importa es que el frente popular se instale en Cataluña.”

“Es posible que hayan llegado a un acuerdo con Puigdemont para que no sea en este momento un elemento decisivo para impedir el gobierno de izquierda que es lo que les importa ahora”, agregó.

Por otra parte, indicó que la llegada de Puigdemont significa un salto más, “un paso más, pero un frente popular es una asociación entre esta izquierda republicana y Sánchez hoy. Cuando llega al Gobierno un frente popular no hay un gobierno de coalición, hay un frente que no tiene límites ni normas, su objetivo es destruir la Constitución, esto es un salto más en este deterioro constitucional de España”.

