Hablan afectados de lujoso edificio Peñasco, en Rosales; constructor respondió

Bogotá

Hace unos días se dio a conocer que el Proyecto Inmobiliario El Peñasco, que está a cargo de la construcción del lujoso edificio con el mismo nombre, ubicado en Rosales, Bogotá, entró en reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.

En La W habló Kelly Martínez, quien compró cuatro apartamentos en El Peñasco en 2018; meses después, Fiduciaria Bogotá les avisó que alcanzaron el punto de equilibrio y que la entrega era para mediados de 2020.

“Nunca nos alertaron de problemas económicos de fondos. De hecho, la promesa de compraventa firmada dice que la entrega era en marzo de 2023, pero ante las demoras, y la falta de respuesta concreta de la constructora, nos reunimos para mirar las salidas de estos incumplimientos”, afirmó Martínez.

Incluso señaló que hoy en día es inhabitable el proyecto, que está en un 92% de construcción, según los reportes de la misma fiduciaria.

“La estructura está, los ascensores y algunas unidades tienen acabados más adelantados que otros. Nosotros con los vecinos nos reunimos para ver formas de sacar adelante este proyecto y el peritaje independiente dice que solamente le falta 3.500 millones de pesos para ser acabado en cuatro meses”, afirmó.

Juan Sebastián Arango, representante legal del Proyecto Inmobiliario El Peñasco S.A.S, respondió en La W que le han informado a los compradores y a la fiduciaria la necesidad de buscar otras fuentes de financiación para acabar el proyecto porque en la pandemia se subieron los costos de los insumos.

No obstante, señaló que con 3.500 millones de pesos el edificio no puede terminarse. Aseguró que tienen que cumplir las deudas bancarias, que ascienden a cerca de 10.000 millones de pesos. “Con ese capital nosotros podíamos acabar el costo directo del edificio”, pero no con el banco. En total las deudas reportadas por este proyecto inmobiliario son de alrededor de 27.000 millones de pesos.

La constructora Planinco lleva cerca de 40 años en el mercado y también entró en reorganización porque los activos de los accionistas están como garantía.

“Nosotros no estamos pidiendo liquidación sino reorganización. Estamos todos en la mesa con los con los acreedores para buscar estrategias financieras, obtener otras fuentes de financiación a través de los de los mismos accionistas; hay unas unidades también que pueden salir que están en compromiso de compraventa que pueden liberar caja y pueden ayudar a acabar el proyecto”, afirmó Arango como las posibles salidas.

También propuso subir un poco el metro cuadrado para acabar el proyecto.

Por su parte, Kelly Martínez afirmó que les pasaron una propuesta en donde les decían que iban a subir el valor 40 por ciento y “al banco le pasaron una propuesta en donde no le pagaban el 40% de la deuda, entonces ante esa propuesta claramente nosotros dijimos que no, pero la idea entre nosotros siempre ha sido ayudar al proyecto a salir adelante más, no a las deudas de la constructora como tal, porque ellos llevan cinco o seis años efectivamente apalan con los dineros que recogieron de nosotros los compradores”.

No obstante, ya hay demandas presentadas por las víctimas del proyecto contra Fiduciaria Bogotá S.A, Fideicomiso El Peñasco - Fidubogotá y Proyecto Inmobiliario El Peñasco S.A.S, para pedir la devolución de las sumas de dinero pagadas.