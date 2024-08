“Siempre hay oportunidad para ser el número uno”: Gerardo Mejía sobre ‘Gata Only’

Gerardo Mejía, rapero, cantante y actor ecuatoriano-estadounidense, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su carrera.

En primer lugar, aseguró que gracias al esfuerzo y al apoyo que les da a los artistas logró llegar al número uno de la lista de Billboard Hot 100 con la canción ‘Gata Only’. “Ahora se nos hace más fácil por las nuevas generaciones, pero siempre hay oportunidad para ser número uno”.

Asimismo, comentó que lo más difícil para un artista es mantenerse, “yo salí con una canción de rap, ‘Rico Suave pegó en el mundo y siempre se me hizo difícil regresar a ese éxito, yo vi un punto en el que pensé que la gente ya no quería ver a Gerardo como artista. Ser ejecutivo en la música es como ser el mismo artista, pero no tener que estar enfrente del público”.

Por otra parte, Mejía indicó que en 2002 decidió entregar su vida a Dios y cambiar la manera en la que veía las cosas, “de ahí saqué un álbum 180 grados y una canción ‘Sueño’, una canción cristiana”.

Escuche la entrevista completa a continuación: